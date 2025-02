El Udinese se encuentra en el décimo puesto de la Serie A tras salvar un empate frente al Napoli, en donde Alexis Sánchez vio el encuentro desde la banca.

Tras el resultado del equipo, la prensa italiana se refirió al desempeño de los dirigidos por Kosta Runjaić en donde también se refirieron al tocopillano.

Prensa italiana tilda a Alexis de “suplente de lujo”

El seleccionado nacional milita se encuentra viviendo su segunda etapa en el Udinese tras un destacado paso el 2008. Sin embargo, ahora le ha costado encontrar continuidad en el equipo, sumado a lesiones que lo afectaron a finales del 2024.

El medio italiano Messagero Veneto nombró a la oncena titular con las que los dirigidos por Runjavic deberían enfrentar las fechas restantes. Los delanteros, según el medio, deberían ser Lorenzo Lucca y Florian Thauvin, mientras que en bandas debería estar Arthur Atta y Jurgen Ekkelenkamp.

Sobre Alexis señalaron que debería ser considerado un “suplente de lujo”.

Alexis llegó al Udinese el 2024 tras su salida del Inter de Milan y recientemente, en conversación con la Serie A se refirió a los motivos que sellaron su regreso.

“Decidí esto porque me habían escrito tantos otros clubes, pero el amor y lo que siento por este club no se puede explicar en lo futbolístico y familiar. Uno tiene que volver donde te quisieron y donde te van a seguir queriendo para hacer todo lo que me gusta hacer y demostrar en el campo de juego“.

