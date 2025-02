Domingo para el olvido de Alexis Sánchez, que buscaba sumar nuevos minutos en el Udinese, esta vez en el duelo como visita contra Napoli, por la fecha 24 de la Serie A del calcio italiano. Sin embargo, el DT Kosta Runjaic determinó que el chileno viera todo el duelo desde el banco, con empate final de 1-1.

Alexis venía de ser titular en el triunfo por 3-2 contra Venecia (fue reemplazado en los 65′). A mitad de esta semana asomó como posible titular y previo al duelo ya estaba como probable suplente. Finalmente ni siquiera ingresó al campo.

Y el sitio partidista, Mondo Udinese, ya anticipaba un día duro para el chileno, que finalmente terminó siendo peor de lo esperado para Alexis.

“Sánchez al banquillo, un momento complicado”, sostenía el medio blanquinegro afín al equipo friulano, agregando que “el chileno está intentando recuperar su mejor forma física mientras Runjaic quiere evitar recaídas”.

ver también Qué feo: el desprecio del DT de Udinese a Alexis Sánchez ante Napoli

DT de Udinese aún tiene miedo que Alexis se vuelva a lesionar

Según el medio, el DT de Udinese aún tiene a Alexis entre algodones, sin olvidar que la primera mitad de la temporada estuvo totalmente descartado por una larga y rebelde lesión. Y el punto físico todavía sería tema.

Alexis Sánchez se quedó con el buzo puesto en el Udinese contra Napoli.

Publicidad

Publicidad

“Alexis Sánchez va al banquillo en el partido de Udinese. El chileno que llegó al Udinese durante el mercado de fichajes de verano, está teniendo más de una dificultad para encontrar su mejor condición física”, añadieron.

Mondo Udinese complementa que Alexis “necesita tiempo para recuperar su mejor forma y por ello no será titular ante el Napoli a pesar del deseo de volver al campo y ayudar al equipo, pero el técnico del Udinese prefiere proceder con cautela para evitar recaídas y nuevos parones”.

Sentenciaron que “su exclusión del once titular no significa que Sánchez no esté en el partido. Por el contrario podría ser un recurso valioso para entrar al campo en la segunda mitad”. Esto último finalmente no se pudo cumplir.

Publicidad

Publicidad

ver también “Necesita estar…”: DT de Udinese hace un especial pedido a Alexis Sánchez

Y no sólo Alexis debe estar molesto. En la selección chilena, Ricardo Gareca está inevitablemente preocupado, pues el delantero oriundo de Tocopilla sigue sin tener los minutos y protagonismo esperado a seis meses de su llegada a Udinese.