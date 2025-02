Alexis Sánchez y Udinese se preparan para lo que promete ser un partidazo. Este fin de semana el Zebrette enfrenta al Napoli, líder de la Serie A, buscando escalar en la tabla de posiciones.

Pero en la previa del encuentro, para el que asoma como titular, el Niño Maravilla recibió un particular pedido de su técnico. Kosta Runjaic abordó el presente del delantero y, además de dejar en claro que no las puede hacer todas, remarcó que es uno más del plantel y no un caso especial.

DT de Udinese detalla el momento y su valoración de Alexis Sánchez

Previo al partido ante Napoli, Kosta Runjaic habló sobre cómo llega el Udinese. Ahí aprovechó de hablar de todo, incluso de lo que ha pasado con Alexis Sánchez, quien todavía no logra afirmarse luego de la lesión que lo afectó meses atrás.

“Creo que el Nápoles es incluso más físico que nosotros, siempre ha recorrido más kilómetros que nuestros rivales y siempre muestra una gran intensidad. Pero ellos también juegan bien y tienen cualidades individuales, tendremos que mostrar intensidad, mantenernos compactos, utilizar toda nuestra energía para conseguir puntos en su casa. Tenemos que darlo todo, jugaremos como equipo para conseguir un resultado”, comenzó señalando el DT sobre el duelo.

El DT de Udinese remarcó que Alexis Sánchez no las puede hacer todas. Foto: IMAGO.

Pero fue tras ello que Kosta Runjaic entró de lleno en el caso de Alexis y cómo lo ha visto en la previa. “Sánchez está mejorando después de comenzar la temporada con una lesión que le hizo perderse la primera mitad de la temporada“, dijo.

Publicidad

Publicidad

De hecho, el DT de Udinese remarcó que el Niño Maravilla debe entender el juego que intenta sacarle al equipo. “Tiene mucha experiencia, pero necesita minutos para demostrar sus cualidades. Necesita estar más involucrado cuando tenemos el balón, no puede trabajar sólo en la fase defensiva“.

“Tenemos que trabajar bien juntos para inquietar al rival cuando no tenga la posesión, tendremos que hacerlo contra el Nápoles porque no tendremos el balón a menudo. Sánchez puede hacer estas cosas, pero no es su estilo de juego. Tenemos que ser pacientes, pero tenemos otros buenos jugadores que pueden hacer una mejor contribución en determinadas situaciones“, complementó.

ver también “Vine aquí para…”:Alexis Sánchez le tapa la boca a sus críticos en Udinese

Eso no fue todo ya que Kosta Runjaic le avisó a Alexis que no tiene un lugar asegurado por ser ídolo de Udinese. “Sánchez está entrenando bien y es un líder de este equipo, pero es un miembro del equipo como los demás y no le puedo dar un status particular, él lo sabe bien desde el principio y lo entiende. Para nosotros es importante que dé las señales adecuadas incluso cuando no esté jugando y que transfiera su experiencia a sus compañeros, algo que no se puede hacer sólo jugando”.

Publicidad

Publicidad

Aunque el DT descartó problemas e incluso destacó que el propio delantero entiende la situación. “Es importante que actúe como líder y dé un buen ejemplo. Hablamos mucho con él, es consciente de su papel en el equipo y sabe que todavía puede mejorar, pero todos tenemos que mejorar y superar nuestros límites contra el Nápoles”.

“Están en una muy buena fase y tratarán de conseguir los tres puntos para seguir luchando por el Scudetto. No luchamos por el Scudetto pero no nos rendimos, será un partido más difícil que el del Venecia pero en el fútbol nunca se sabe, los partidos pueden tomar rumbos diferentes a los previstos”, sentenció.

Encuesta¿Debe seguir Alexis Sánchez en Udinese la próxima temporada? ¿Debe seguir Alexis Sánchez en Udinese la próxima temporada? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez esta temporada?

En la antesala del partido con Napoli, Alexis Sánchez ha logrado disputar un total de 7 partidos oficiales esta temporada con Udinese. En ellos no registra goles ni asistencias y alcanza los 268 minutos dentro del campo de juego.

ver también Alexis Sánchez asoma en el tridente mágico de Udinese para visitar al Nápoli en la Serie A

¿Cuándo juega Udinese?

Alexis Sánchez y Udinese se preparan para un duelo clave ante el Napoli en la Serie A. El encuentro está programado para este domingo 9 de febrero desde las 16:45 horas.