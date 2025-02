El regreso de Alexis Sánchez ha estado lejos de ser lo que se esperaba hasta ahora. El Niño Maravilla volvió a Udinese para ayudarlos a volver al escenario internacional, pero una lesión complicó por completo las cosas.

El tocopillano ha luchado por ganarse un lugar con Kosta Runjaic y, casi sin minutos, se llena de críticas por las expectativas que hay. Es por ello que justo antes del feo desprecio de su DT esta tarde ante Napoli, decidió sacar la voz para aclarar algunas dudas.

El chileno se sinceró sobre las razones por las que decidió retornar al Zebrette y confesó que no es para ser el mejor de todos. De hecho, remarcó que su rol es otro y que desechó varias otras ofertas por su primer gran amor en Europa.

Alexis Sánchez revela la verdadera razón de su vuelta a Udinese

Alexis Sánchez conversó con el sitio oficial de la Serie A y habló de varias cosas. La principal fue su retorno a Udinese, club en el que es ídolo pero hoy no está siendo considerado por su técnico.

Alexis Sánchez contó la firme sobre su retorno a Udinese. Foto: Getty Images.

“Soy un jugador que le apasiona, ama el fútbol desde que tenía 5 años y lo sigo amando hasta el día de hoy. El fútbol ha sido mi primer amor y dura hasta hoy. Y creo que para siempre“, comenzó señalando el chileno.

El tocopillano recordó lo que fue su dupla con Antonio Di Natale. “Toto es una copia hermosa, me encontraba bien con él y para mí es uno de los mejores que he jugado en la historia del futbol, eso que he jugado con varios espectaculares“.

“Recuerdo cuando fuimos a Champions, jugamos con el Milan el último partido. Ese Milan que ganaba todo con Seedorf, Gattuso, todas las figuras que en ese momento estaban. No recuerdo si empatamos o ganamos, pero fue algo muy lindo porque después de eso fuimos a Champions“, complementó.

Fue tras ello que Alexis Sánchez contó la firme sobre su vuelta al Udinese. “Decidí esto porque me habían escrito tantos otros clubes, pero el amor y lo que siento por este club no se puede explicar en lo futbolístico y familiar. Uno tiene que volver donde te quisieron y donde te van a seguir queriendo para hacer todo lo que me gusta hacer y demostrar en el campo de juego“.

De hecho, el tocopillano enfatizó en que su rol no es ser estrella. “Creo que Udinese tiene grandes jugadores y jóvenes, trato de ayudarlos. Esa es la diferencia, hace dos años atrás todos hablaban de Udinese pero hay que ir paso a paso”.

Finalmente, Alexis Sánchez insistió en que está ilusionado con hacer historia en su vuelta al club. “Volver aquí a Údine es una cosa muy linda para mí, he tenido una carrera larga y linda. Espero que salga bien y jugar al fútbol, que es lo que me apasiona y me gusta“.

¿Cuáles son los números de Alexis Sánchez esta temporada?

Luego de no ser considerado ante Napoli, Alexis Sánchez llega a los 7 partidos oficiales en total con el Udinese esta temporada. No ha marcado goles ni tiene asistencias en los 268 minutos que alcanza dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Udinese?

Alexis Sánchez pone la mira en el próximo partido del Udinese. El domingo 16 de febrero desde las 11:00 horas el Zebrette recibe al Empoli buscando tres puntos que lo acerquen a las copas internacionales.