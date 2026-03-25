Luis García ya es el nuevo entrenador del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo, en reemplazo del despedido Matías Almeyda por malos resultados. El cuadro de los chilenos se encuentra en el 15° puesto de la tabla cumplidas 29 fechas de La Liga, y la posibilidad de caer a zona de descenso es cierta.

Como jugador García Plaza fue defensa central, con una larga carrera como entrenador en equipos de segundo orden en España; el fútbol árabe y China.

En su arribo al Sevilla, García advirtió a su plantel y dejó claro que ningún jugador tiene el puesto asegurado, una mala noticia tanto para Alexis como Suazo.

“No he hablado con ningún futbolista. Sólo he dirigido del equipo a Joan Jordán. Conocí a alguno más, por ejemplo a Gudelj. Estuvimos en China e intenté llevármelo a mi equipo y hablamos”, dijo el DT.

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Con lo que costó: Alexis parte de cero en el Sevilla

Agregó que “quiero verlos a todos y a partir de ahí decidiremos. Todos empiezan de cero. Tengo mi idea en la cabeza, pero a lo mejor en una semana me cambia. La competitividad entre ellos nos va a hacer más fuertes”.

Luis García justo cuando Alexis se había ganado la titularidad: todos parten de cero.

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“Se lo he dicho a los jugadores, somos el equipo más goleado de la categoría. Tenemos que cerrar lo máximo que podamos la portería y eso no significa ser más defensivos, o menos defensivo, sino ser un equipo difícil para el rival. Es lo primero que tenemos que corregir. A partir de ahí, tenemos que ir creciendo en varios aspectos”, complementó.

“Soy muy respetuoso con el míster anterior. Yo vengo a intentar preparar a mi equipo y lo tengo que hacer en un tiempo récord. Por lo menos este fin de semana no hay partido y vamos a tener un poquito más de tiempo. No es lo mismo tener una pretemporada para trabajar. Vamos a esperar al primer partido, a que nos vean jugar”, sentenció.

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Cae recordar que en la últimas semanas Alexis Sánchez venía siendo titular, tras largos meses complicado con lesiones, además de un rendimiento que le impedía ganarse el puesto. Ahora, con García, tanto el tocopillano como Suazo deberán volver a remar desde cero.

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Resumen:

Luis García asumió como nuevo entrenador del Sevilla en reemplazo del despedido Matías Almeyda. Avisó que ni Alexis, Suazo ni nadie tiene el puesto asegurado.

El equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ocupa actualmente el 15° puesto de la tabla.

El Sevilla registra 29 fechas disputadas y es el equipo más goleado de la categoría actual.