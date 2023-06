Alexis Sánchez se ha transformado en uno de los grandes protagonistas del mercado de pases en Europa. El Niño Maravilla aún no asegura su renovación con el Olympique de Marsella y un viejo anhelo quiere aprovechar para volver a la carga.

El Galatasaray nuevamente está tras los goles del tocopillano y comienza a negociar de manera directa con su agente. Así lo confirma la prensa de Turquía, donde incluso avisan de otra reunión entre ambas partes.

Galatasaray quiere quedarse con Alexis Sánchez

Alexis Sánchez tuvo una temporada de ensueño a nivel personal en el Olympique de Marsella. El Niño Maravilla fue una de las grandes figuras de la Ligue 1 2022/23, con goles, asistencias y un rendimiento que tiene atento al Galatasaray.

Desde su salida del Inter de Milán que el gigante de Turquía está buscando al chileno, pero no ha tenido éxito en las negociaciones. Sin embargo, ahora que no ha definido si seguirá o no en Francia, quieren aprovechar de convencerlo.

De acuerdo a lo señalado por el sitio Fotomac, el Galatasaray tuvo una reunión con el agente de Alexis Sánchez. “El presidente interino Erden Timur contactó al manager del jugador la semana pasada”, señalaron. Ahí se consultó sobre las expectativas del Niño Maravilla, a nivel salarial y profesional.

La conversación ya está informada a los altos mandos del club e incluso el sitio enfatiza que habrá otra una vez se terminen las vacaciones del tocopillano. En ella se escuchará la propuesta final del cuadro turco, donde se definirá si acepta o no.

Alexis Sánchez sigue jugando al misterio con su futuro, mientras Olympique de Marsella hace todo lo posible por retenerlo. El Niño Maravilla quiere seguir compitiendo en grande y Galatasaray espera convencerlo, aunque todavía no hay nada claro.