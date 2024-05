El ex seleccionado galo Jérôme Rothen indicó que no quiere el retorno del Niño Maravilla a la Ligue 1 por su edad.

El secreto a voces se confirmó el pasado lunes, porque Alexis Sánchez no va a continuar con su carrera en Inter de Milán, por lo que deberá buscar un nuevo club.

El contrato del Niño Maravilla con el campeón de la Serie A italiana llega a su fin con el termino de la temporada, por lo que en la campaña venidera el chileno vestirá otra camiseta.

Ya se empezó a hablar del futuro de Alexis, con Brasil, Argentina, Turquía y Medio Oriente interesados, además se escuchó que en Olympique Marsella lo miran, aunque en Francia le cierran la puerta al tocopillano.

Ex seleccionado francés contra Alexis

Si en TNT Sports uno de los comentaristas principales es Claudio Borghi, en la cadena SFR1 de Francia es Jérôme Rothen, quien sin asco le dio duro a Alexis Sánchez.

“Soy categórico. No (volver a Marsella). Tenemos que pasar página. La temporada pasada ya se hizo. No me gustan los nuevos matrimonios. El primero acabó mal, pero como suele ocurrir cuando hay un divorcio. Uno quería ampliar, el otro no quería”, dijo el ex jugador de PSG.

“Hay que pensar en otra cosa en Marsella. Al equipo le faltan jugadores con el ADN de Alexis Sánchez, pero Alexis Sánchez es demasiado mayor”, agregó.

Para finalizar, dejó en claro que el paso de Alexis por la tienda porteña fue bueno: “cuando vuelvas a un club en el que causaste una buena impresión, siempre te recordaremos esa buena época”.

