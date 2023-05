El futuro de Alexis Sánchez aún no se define. El Niño Maravilla termina contrato con el Olympique de Marsella, donde aún no ha renovado, y la prensa internacional ya pone posibles nuevos destinos en su camino: se habla de un retorno al Arsenal o al fútbol italiano con la Juventus.

El corresponsal de RedGol en Europa, Enzo Olivera, abordó el panorama del delantero de la selección chilena en RedGol en La Clave y afirmó que, ahora, el Niño Maravilla se sentará a evaluar seriamente sus opciones de cara a la próxima temporada europea.

“Hay informaciones muy importantes sobre el Arsenal y los rumores de la Juventus. A mí lo que me dicen es que Alexis se lo va a pensar. Se va a tomar un tiempo para pensar la decisión. Ahora él tiene el sartén por el mango, el Marsella tendrá que mejorar su contrato”, comentó.

“No estamos obligando al Marsella, pero hoy Kylian Mbappé gana casi 40 millones de euros y Alexis está sumando casi seis. Es algo muy bajo para lo que ha mostrado el jugador en esta temporada. Creo que el Marsella tiene que hacer un esfuerzo tremendo”, continuó.

“Si el equipo se va a desmembrar con la salida de Guendouzi y la posible salida de Veretout, no sé si podrá fichar un gran refuerzo. ¿Quedarse con ese proyecto, que quizás es menor, será un negocio bueno para Alexis? A mí me seduce más la opción del Arsenal”, ponderó.

Ahora, “Marsella tiene la primera chance para hacer una oferta. Alexis termina contrato ahora, le tienen que renovar, le van a hacer un contrato nuevo y tiene que ser mejor. Alexis va a escuchar, por eso estuvo Fernando Felicevich (su representante) en Francia hace unos días”.

Sobre el interés del Arsenal, Olivera afirmó que “uno no lo entendería al principio, porque ha apostado por futbolistas más jóvenes, pero lo que comenzó como un rumor ya lo tomó The Sun (diario inglés). Arsenal jugará la Champions League, Marsella no la tiene amarrada”.

“Mikel Arteta quiere un jugador con experiencia y la figura de Alexis toma mucha más categoría y peso”, comentó. Eso sí, advirtió: “No tendrá el mismo rol que en el Marsella, donde es ídolo. Llegaría a un Arsenal donde es uno más. En Marsella es amo y señor, y no sé si en otro equipo le pueden prometer eso”.