Si el río suena: Alexis Sánchez queda abajo del avión para el amistoso del Inter contra el Mónaco

En una muestra más de que no lo quieren tener considerado, Alexis Sánchez no viaja con el Inter Ferrara para el amistoso contra el Mónaco. El corresponsal Enzo Olivera, detalla que el chileno sumaba tres entrenamientos y estaba en perfectas condiciones, pero pese a esto no fue tomado en cuenta.