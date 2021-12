En la previa del partido que disputará el Bologna este miércoles en condición de visitante ante Sassuolo por la Serie A, el futbolista chileno Gary Medel y su entrenador Sinisa Mihajlovic, protagonizaron un entretenido momento durante una conferencia de prensa.

El defensa central de La Roja fue consultado por el mejor futbolista que ha visto y ante eso, no dudo en escoger a su compañero en la selección, Alexis Sánchez, mientras los asistentes soltaban algunas risas, el zaguero fue categórico. "¿El mejor jugador? Sánchez. Cuando está bien, al 100%, es top", aseguró.

Lo sorpresivo del momento fue que el entrenador croata también quiso dar su opinión e interrumpió al defensa mencionando a uno de sus compatriotas y compañero de Erick Pulgar. "Entonces, yo tengo que escoger a Dusan Vlahovic (delantero de la Fiorentina), si está bien. Pero he visto otros partidos", expresó Mihajlovic.

A lo que el Pitbull respondió con seguridad y de manera tajante. "Pero contra mí no hizo nada Vlahovic", lanzó sin tapujos el formado en Universidad Católica ante la reacción sonriente de su director técnico.

Sin embargo, el estratega siguió el hilo de la conversación y respaldó las palabras del chileno. "Por eso no lo he votado. Porque si no pudo con Gary, con la diferencia que hay, no puedo hacer nada, que mal jugador es. Pero, me parece que Brozovic (volante del Inter de Milán) también es bueno", agregó.

Finalmente, el entrenador del Bologna le preguntó en forma de broma a Gary Medel “¿Tú a quién dijiste?”. Ante eso, el bicampeón de América reiteró sus palabras y también destacó al mediocampoista del cuadro nerazzurro. "Sánchez, cuando está bien al 100%. Aunque también Brozovic, que es un jugador top. Y como equipo favorito al título, el Inter de Milán", sentenció.

