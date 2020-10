Enzo Olivera es tajante: “En este Inter de Milán, Alexis Sánchez debe ser titular. Es un goleador y debe tener minutos”

Este sábado se disputó uno de los clásicos más atractivos del mundo, porque AC Milan superó por 2-1 al Inter de Milán de Arturo Vidal y Alexis Sánchez, quienes sumaron minutos, pero no pudieron evitar la derrota de su equipo en la Seria A.

En ese sentido, el corresponsal de RedGol en Europa, Enzo Olivera, entregó algunas impresiones tras el resultado y aseguró que “el Milan le gana la mitad de cancha al Inter, se posicionó bien. Desde el año 2016 no ganaba en San Siro y este sábado rompió esa paternidad”.

Al ser consultado sobre el rendimiento del King Arturo, quien fue titular y jugó hasta el minuto 84’ expresó que “si le tengo que poner una nota, yo le pongo un 5, porque no tuvo mucha trascendencia en el partido (…) recibió una tarjeta amarilla por dos entradas muy fuertes. Corrió, entregó y dio todo lo característico de él, pero su físico no fue suficiente”.

Y sobre el tocopillano, quien ingresó por el volante chileno, mencionó que “es difícil valorar a un jugador que tiene tan pocos minutos en cancha. Tuvo dos o tres: se equivocó en una pelota que le pudo costar el tercero al AC Milan y metió uno de esos pases fantástico que nos tiene acostumbrado a Lautaro Martínez, pero no hay mucho más”.

En la misma línea complementó que “este era un partido para Alexis, el encuentro pedía un tipo con amague, con desparpajo, pero físicamente no estaba. En las imágenes del partido no se ve, pero estuvo más de quince minutos calentando y se tocaba la pierna constantemente”.

El tocopillano no pudo evitar la derrota del equipo lombardo. (FOTO: Getty)

Pero eso no fue todo, porque señaló que “en este equipo Alexis debe ser titular, él tiene que jugar. No puede ser banca. No me pongo la bandera, pero no hay un futbolista de la categoría de él en espacios reducidos, en el mano a mano que te define partidos. Alexis es un goleador y los goleadores deben tener minutos, deben jugar”.

Finalmente, sentenció que “yo le preguntaba a los hinchas y Antonio Conte tiene que resolver ese problema, porque deben jugar Lautaro Martínez, Romelu Lukaku y Alexis Sánchez”.