El Olympique de Marsella de Alexis Sánchez no tiene descanso y regresa a la cancha en la 21° fecha de la Ligue 1, donde tendrá un encuentro clave en la lucha por el título ante el Nantes.

¿Cuándo juega Nantes vs Olympique de Marsella?

El partido se disputará el miércoles 1 de febrero a las 15:00 horas de Chile, en el Estadio de la Beaujoire de Nantes.

¿En qué canal ver en vivo por TV la Ligue 1?

El partido será transmitido por ESPN, en una de las siguientes señales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Quién transmite en vivo por streaming?

El encuentro podrás verlo en vivo por streaming a través de STAR+.

Cerca del PSG

Después de lo que fue la Copa del Mundo de Qatar 2022, el Marsella ha regresado con todo a la competición de la Ligue 1. El cuadro de Alexis Sánchez ha mostrado un buen nivel y obteniendo importantes victorias, lo que sumado a los tropiezos del PSG, han hecho que nuevamente se metan en la discusión por el título. Están en el 3° lugar con 43 puntos, mientras los parisinos están en lo más alto con 48 unidades. Lens está en el 2° puesto con 45.

En la última fecha, el Marsella igualó 1-1 ante el Mónaco de Guillermo Maripán. Alexis Sánchez se hizo presente en el marcador a los 47 minutos, logrando rescatar al menos 1 punto para su equipo.

Con esa anotación, el chileno llegó a los 10 goles en la temporada, algo que no lograba desde que defendía la camiseta de Arsenal. En Manchester United no pudo brillar y en Inter de Milán no terminó de ganarse la titularidad.

Tabla de posiciones de la Ligue 1