La furia de Antonio Conte ante las preguntas sobre Alexis Sánchez: "Son simplemente tonterías"

Antonio Conte no se caracteriza por su paciencia ante los medios de comunicación. El técnico del Inter de Milán está en permanente confronto con la prensa y la colosal actuación de Alexis Sánchez ante Brescia terminó convirtiéndose en otro motivo de desagrado.

Todo comenzó cuando le preguntaron por qué Alexis no había contado con "más espacio" a lo largo de la temporada. "¿Qué quiere decir con que pudo tener más espacio. Sánchez ha jugado todos los partidos que ha podido hasta ahora", bramó el DT.

"El problema es que antes no lo teníamos. Me río cuando escucho esas tonterías de uno de nuestros jugadores, son simplemente tonterías", aseguró el allenatore, quien también fue consultado por el veto de Manchester United para que juegue la Europa League.

Antonio Conte tiene plena confianza ahora que cuenta con Alexis Sánchez en el Inter de Milán (Inter)

"No lo hemos tenido esta temporada. Hemos hecho una temporada con Lautaro Martínez, Romelu Lukaku y Sebastiano Esposito, quien además ha tenido que jugar por el equipo primavera", explicó Conte.

La situación cambió con la puesta a punto del chileno. "Tener a Alexis me da más tranquilidad para elegir, también porque tiene características diferentes en comparación con nuestros otros delanteros", reflexionó el entrenador.

"¿Lo estamos perdiendo para la Europa League? Esos son problemas que el club debe resolver. Estuvimos sin Sánchez tres cuartas partes de la temporada. Por supuesto que ahora que ha alcanzado estos niveles me gustaría tenerlo hasta el final", puntualizó.

De todas formas, aclaró que no quiere meterse en el tema. "Son discusiones que no me pertenecen", aclaró el DT ante la posibilidad de que el delantero chileno quede al margen de la definición de la Europa League en agosto.