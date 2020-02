Iván Zamorano exige a Alexis Sánchez como titular ante el Milan: "Este domingo tiene una gran oportunidad"

Iván Zamorano está en Italia y se pasea como Pedro por su casa en las instalaciones de su ex club, el Internazionale de Milan.

Pero además de recordar viejos afectos, el chileno quiere ver a su compatriota Alexis Sánchez desde el minuto 1 ante el clásico rival. "Espero que (Antonio) Conte, que ya le dio una oportunidad a Alexis, lo ponga otra vez de titular. Terminó jugando muy bien el último partido, le cambió el ritmo al partido con su inteligencia, con su velocidad. Lo más importante es que Inter pueda jugar y que Alexis disfrute", aseguró Bam Bam en diálogo con Radio Cooperativa.

Según el ex centrodelantero "al comienzo le costó un poco, no venía jugando en Manchester y eso le impidió ponerse bien físicamente. Yo tuve la oportunidad de conversar con él, con Conte, y él me decía que Alexis estando bien físicamente, puede ser muy importante en el esquema que quiere lograr".

Zamorano tiene la receta para la renovación exitosa del Niño Maravilla. "Alexis tiene que ponerle toda la energía posible en Inter, marcar diferencias y después se verá. Me encantaría que se quedara acá, porque acá está feliz y además, porque así en junio se junta con otro chileno que puede llegar acá", cerró.