Antonio Conte se derrite por Alexis Sánchez: "Me pone un gran problema, ha sido determinante"

Un lindo día tuvo Alexis Sánchez, quien fue la gran figura en la goleada de Inter de Milán sobre Sampdoria, con un doblete, para así festejar el título de la Serie A conseguido la semana pasada.

Alguien que siempre ha hablado bien del chileno es el entrenador Antonio Conte, quien aprovechó de llenar de elogios al Niño Maravilla, argumentando que sus nivel está para ser titular en el cuadro lombardo

"Ya lo he dicho, Alexis me pone un gran problema, porque ha regresado a ser un futbolista que puede integrar la dupla titular de delanteros aquí, que hoy son Lukaku y Lautaro. Pienso que él ha sido determinante en esta segunda parte de la temporada, porque no olvidemos que cuando él ha sido titular y cuando le ha tocado ser recambio, ha sido determinante", dijo el ex DT de Chelsea sobre el goleador histórico de la Roja.

Luego, comentó que lo sacó por precaución, debido a que lo quiere utilizar para el juego de la próxima fecha ante AS Roma.

"Sé bien que ya con el Scudetto él necesitaba tener mas espacio. Espero Sánchez no tenga nada serio porque su aductor estaba un poco fatigado. Lo hablé con el para sacarlo a los 10 minutos. Porque preferí cuidarlo, porque lo quiero de titular contra la Roma. Estoy feliz por Alexis", cerró sobre el nacional.