Inter de Milán declara transferible a Alexis Sánchez por sus lesiones

Alexis Sánchez terminó la temporada con los 45 minutos iniciales del duelo que Chile perdió ante Brasil en los cuartos de final de la Copa América 2021. El ariete nacional dejó la cancha con molestias musculares, las mismas que lo marginaron de la fase inicial del certamen.

Y la noticia llegó rápidamente a oídos de Simone Inzaghi, el nuevo técnico del Inter de Milán, cuando se encuentra en plena configuración de una plantilla que enfrentará la defensa del tíulo de la liga italiana y el esperado regreso a la Champions League.

En ese sentido, el nuevo allenatore pidió garantías de que se mantenga en el plantel a sus dos goleadores, Romelu Lukaku y Lautaro Martínez. Pero por el contrario, y según la información de Sport Mediaset, Alexis tiene cartel de "transferible".

"No porque Inzaghi no confíe en la técnica del chileno, si no porque su condición física no le da certeza de continuidad" de cara a una temporada que superará los cincuenta partidos, más las responsabilidades del Niño Maravilla con la selección chilena.

Alexis Sánchez enfrentará una temporada que puede superar los 60 partidos entre club y selección

De todas formas, la intención en Appiano Gentile es que el tocopillano se quede a menos de que llegue una oferta generosa. "Lo cierto es que Sánchez quiere seguir siendo nerazzurro y que el Inter quiere seguir con él. Pero hay que protegerse", advierte la cadena televisiva.

En ese sentido, ya se iniciaron transacciones para incorporar un cuarto hombre de jerarquía para el ataque. Giacomo Raspadori (Sassuolo) encabeza el interés, pero en las últimas horas se sumó Keita Baldé, hoy en la Sampdoria y ex ariete interista.

Hay una tercera alternativa de casa, pero que se incluye más en la lista de las apuestas. Se trata del italiano de padres colombianos Eddie Salcedo, que estuvo a préstamo en el Berona en la última temporada y cuyo pase le costó 10 millones de euros al Inter en 2019.

Inter de Milán reiniciará su actividad en las próximas semanas, aunque los jugadores que representaron a sus selecciones se incorporarán de manera posterior. La pretemporada incluye un stage en la Florida Cup de Estados Unidos.