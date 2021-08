Inter de Milán empezó muy bien la temporada, porque suma dos victorias en dos encuentros en la Serie A italiana, situación que volora el entrenador Simone Inzaghi.

El estratega fue consultado sobre los delantero del cuadro lombardo, donde ya marcaron Edin Dzeko, Lautaro Martínez y Joaquín Correa, pero también se acordó de Alexis Sánchez, quien se encuentra lesionado, preparándose para regresar.

"Estuvieron bien (los delanteros), hoy no fue fácil contra la defensa del Hellas. Lautaro regresó de Argentina e hizo cuatro entrenamientos antes de tener un pequeño problema, no creí que aguantara tanto. Edin hizo el gol, no lo olvidemos. También falta Sánchez, que es un jugador importante y está a la altura de los otros tres", dijo el ex estratega de Lazio a DAZN.

Además, tuvo palabras para el argentino Correa, que apenas se puso la camiseta de Inter debutó con un doblete.

Inzaghi está contento por el nivel de Inter - Getty

"Estoy feliz por Tucu porque en mi opinión es un jugador que aún no ha dado lo mejor de sí. Lo tiene todo, tiene técnica, velocidad, tiro, potencia. Estoy feliz y es justo que disfrute este doblete en su debut. Es un jugador importante que nos da mucha satisfacción", expresó.

Pero eso no fue todo, porque al ser consultado por el King dijo que "Vidal ha entrado muy bien hoy al partido", destacando el ingreso del chileno en el complemento.