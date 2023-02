Olympique de Marsella consiguió una victoria espectacular en Le Classique, que le valió eliminar al París Saint-Germain de la Copa de Francia. El cuadro del Velódromo superó por 2-1 al elenco parisino, que tuvo a Neymar y Lionel Messi en la alineación titular. Un gol de Alexis Sánchez y un gran zurdazo del volante ucraniano Ruslan Malinovskyi configuraron el marcador decisivo para el OM, que sufrió el descuento del español Sergio Ramos.

Por cierto, la propuesta del DT del cuadro más popular del fútbol francés, Igor Tudor, fue muy atrevida: incluyó presión altísima de los defensores Samuel Gigot y Chancel Mbemba, quienes aparecieron muchas veces en el campo rival para anticipar balones y propiciar salidas limpias. El artillero histórico de la selección chilena salió ovacionado cuando le dejó su lugar al portugués Vitinha.

"No me gusta mucho hacer comparaciones, pero lo hicimos muy bien. Sobre todo cuando vimos el partido contra el Niza de la Ligue 1", expresó el croata que tiene como una de sus figuras a AS70, aunque ya dijo abiertamente que el tocopillano no puede jugar siempre los 90'. "Jugar contra este rival, a un ritmo así de alto, los jugadores pueden estar orgullosos", apuntó también el otrora marcador central de la Juventus, que ya tiene a su equipo en los cuartos de final del certamen copero.

Igor Tudor y la racha que rompió el Marsella ante el PSG

Desde 2017 que el Olympique de Marsella no le anotaba un gol al PSG en el estadio Velódromo. Eso lo rompió Alexis Sánchez, quien con un preciso tiro penal que mandó la pelota a un lado y al portero italiano Gianluigi Donnarumma al otro, decretó el fin de esta seguidilla de tiempo sin vulnerar la defensa del elenco capitalino que lidera la Ligue 1.

"Es una cosa hermosa. Es un oponente muy fuerte al que nos enfrentamos y es difícil presionar durante los 90 minutos. Pero cuando estábamos más bajos con el bloque, concedíamos poco. Hemos mejorado mucho en nuestra forma de defender", aseguró el balcánico, quien se la jugó con Valentin Rongier como último hombre en una zaga de tres futbolistas.

DT del PSG y la derrota: "Limpiaremos la cabeza para que la decepción no sea importante"

Uno que no la pasó nada bien con este resultado fue el director técnico del Paris Saint-Germain, Cristophe Galtier. "En el segundo tiempo, no logramos crear una situación. Si comparamos los dos periodos, hubo una presión muy grande de los marselleses. Conseguimos salir en cierto punto, pero aprovechamos poco el espacio en profundidad. Sacamos un gol estúpido tras el descanso y desde ese momento pecamos mucho. Hay decepción, pero tenemos que mirar hacia adelante y no detenernos", expresó el entrenador del puntero de la Ligue 1.

"Nos recuperaremos rápidamente, limpiaremos las cabezas, para que esta decepción no sea una carga importante. No hay nada más que podamos hacer, ya estamos eliminados", sentenció Galtier, quien seguramente debe haber quedado con algo de crédito menos tras perder la batalla táctica contra Igor Tudor y el partido ante el Olympique de Marsella.