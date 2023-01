Alexis Sánchez no deja de dar que hablar gracias a su tremenda temporada con el Olympique de Marsella. El Niño Maravilla ha sido la gran figura de los Phocéens en lo que va de campaña y, tras la victoria en la Copa de Francia, se ganó tremendos elogios de su entrenador.

Desde que dejó el Inter de Milán para partir al OM, el tocopillano ha tenido un renacer en su carrera. Siendo el eje de ataque, un puesto que no le acomoda, se las ha arreglado para aportar con goles, asistencias, pero por sobre todo talento.

Las gambetas y el nivel que ha mostrado Alexis Sánchez le han valido varios elogios en lo que va de temporada. Y si bien quedarse sin torneos internacionales significó un duro golpe, el chileno ha dejado la vida para pelear por los dos objetivos que quedan en el camino: Ligue 1 y Copa de Francia.

Este último lo vio ser protagonista el viernes recién pasado, cuando el Olympique de Marsella venció por la cuenta mínima al Rennes para clasificar a los octavos de final. Ahí el Niño Maravilla no pudo celebrar un gol, pero sí le anularon una joya por una posición de adelanto.

Tras lo hecho dentro de la cancha y en medio de rumores de una molestia al no tener un compañero en el ataque, su técnico no tuvo más que elogios.

Igor Tudor habló de Alexis Sánchez tras la victoria y no dudó en aplaudir su aporte no solo en delantera, sino que también en el resto del terreno de juego. "No son solo los goles los que son importantes. Él realmente nos ayuda en todas partes".

Para el entrenador del Olympique de Marsella no es de extrañar que el chileno se inquiete al no encontrar un socio en el ataque. "Después de eso es normal, todos los atacantes viven para marcar goles", añadió.

En esa misma línea, Igor Tudor alabó al tocopillano por lo mostrado ante el Rennes. "Esta noche realmente marcó un gran gol, como solo él se lo puede permitir, porque es un jugador extraordinario".

¿Cuándo juega el Olympique de Marsella de Alexis Sánchez?

El Olympique de Marsella está en racha desde el regreso del fútbol tras el Mundial de Qatar 2022 y se ilusiona con pelear tanto en la Ligue 1 como en la Copa de Francia. Tras asegurar el paso a octavos de final, ahora la mira está puesta en el torneo, donde han logrado escalar hasta el tercer lugar de la tabla de posiciones.

A cinco puntos del líder, PSG, el OM tendrá un partido vital el próximo sábado 28 de enero desde las 17:00 horas, cuando se enfrenten al AS Mónaco de Guillermo Maripán en duelo de chileno. Un triunfo les permitirá acercarse aún más e incluso poder terminar en el segundo puesto si es que el Lens cae con el Troyes.