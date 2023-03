Grandes entrenadores han acompañado a Alexis Sánchez en su carrera profesional. El Niño Maravilla ha pasado por las escuelas de destacados estrategas como Pep Guardiola, José Mourinho y Arsene Wenger, pero el que más lo marcó no lo dirigió en Europa, sino en nuestro país.

En entrevista con Gustavo Huerta, Alexis destacó la figura de Nelson Acosta, quien lo hizo debutar en Cobreloa a los 15 años. "Me ayudó, me hizo debutar y me enseñó", comentó el delantero, quien además compartió una tremenda anécdota junto al DT nacido en Uruguay.

"Tenía quince años. En las charlas se sentaba y decía '¡vengan para acá!' a Rodrigo Pérez, Luis Fuentes, Mauricio Aros, Arturo Norambuena. De selección. Y yo de atrás no podía mirar y me metía entre medio. Y decía: 'Cómo este pendejo que está acá los hace ganar partidos. Ya somos boludos ya'", relató.

"Yo por dentro decía quédate callado, porque quizás el jugador grande se sentía opacado por uno de 15 años. Y mi sueldo eran 200 lucas, vivía con eso. Tenía que aportar para Tocopilla, para mi mamá, para todos. Era mucho para mí, hoy los tiempos cambian", agregó.

"Acosta me marcó mucho, debuté en la selección con 16 años, no sé si fui el más joven. Y le agradezco que me diera la oportunidad de crecer. Porque si no me la hubiera dado, no habría podido estar sentado contigo y contando lo que ha pasado en mi trayectoria, dejando un legado. Y hay que seguir", complementó.

Sobre sus exentrenadores, Alexis agregó que "Mourinho es especial, en sus respuestas tiene... así (chasquea los dedos). Guardiola analiza todo, es un detallista en todo ámbito. Wenger, un señor del fútbol, siempre elegante, respetuoso, distinguido, lleva el camarín. Cada uno es diferente".