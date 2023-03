A sus 34 años y en medio de una temporada soñada en el Olympique de Marsella, Alexis Sánchez comienza a pensar en su futuro después del fútbol profesional. Y en la misma entrevista en la que reveló que le gustaría retirarse en su amado Tocopilla, el goleador histórico de la Roja comentó qué será lo que vendrá después.

En diálogo con Gustavo Huerta, Alexis reveló que uno de sus intereses a futuro está en su viña AlmaSoul. "Estamos en mi campo de Alma Soul, que es donde me gustaría hacer el vino el día de mañana. Es un lugar tranquilo, cuando deje el fútbol espero estar aquí o en el campo de Argentina, en Mendoza, o en Italia, cerca de Venecia", dijo al delantero.

"Cuando deje el fútbol, me gusta mucho lo del vino, de la naturaleza, de pasarlo bien, de estar tranquilo. La vida del futbolista es muy esclavizante, al 100 por ciento. Tienes la presión de la gente, el periodismo, y a veces no tienes vida privada. Y creo que eso también es importante para mi futuro", continuó.

"Acá en el campo hacemos carmenere, cabernet sauvignon, petit verdot y cabernet franc. Estamos recién empezando con este proyecto, creciendo en todo ámbito. Palta, limón, almendra y aceite de oliva... lo hacemos todo en el campo. Y huevitos también", complementó.

Nada de aquello es para ganancia personal, explica Alexis. A través de su fundación, Help AlmaSoul, espera ir en beneficio de niños y adultos mayores. "La idea es que lo que haya acá en el futuro ayude a la gente, a los colegios. No me quiero hacer millonario con estas cosas, es para ayudar a los pequeños. Traer a un colegio, un hogar de menores, de ancianos, darles una charla", manifestó.

¿DT o actor?

AlmaSoul no es lo único que motiva a Alexis una vez se retire del fútbol profesional. Además, le gustaría dirigir. "Me gustaría ser entrenador de fútbol, entrenar a los más pequeños, pero más para enseñarles y dejar lo que fue mi carrera. A nivel profesional también, pero no lo dimensiono", comentó.

Y también explorar nuevamente el cine. Ya actuó en Mi amigo Alexis, película de un niño que soñaba con ser futbolista y recibe la inspiración del campeón de América. "Me gustaría hacer otra película, más enfocado en mi historia... un Rocky Balboa. El chileno de sacrificio, somos muy de sacrificio", cerró.