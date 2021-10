El corresponsal europeo de Redgol le saca la foto a la última aparición de Alexis Sánchez en Instagram, donde le reprocha veladamente al técnico Simone Inzaghi la decisión de no hacerlo jugar en la visita de Inter de Milán al Sassuolo. "Cinco minutos es una vergüenza para un jugador como Alexis, que no tiene que demostrarle nada a nadie", asegura.

El mundo del Inter de Milán se remeció esta tarde, después de que Alexis Sánchez lanzara un duro reproche veladamente en su cuenta de Instagram, tras la decisión de Simone Inzaghi de no permitirle jugar en la visita del cuadro lombardo a Sassuolo este sábado.

"Date cuenta. Tú puedes valer mucho, pero si estás en el lugar equivocado, no vas a brillar", sentencia la imagen que compartió el delantero chileno en redes sociales, lo que tiene un significado claro para el corresponsal de Redgol en Europa, Enzo Olivera.

"Alexis ya tiene una decisión tomada y esa decisión es salir de Inter ahora, en el mercado de pases de invierno en Europa, porque es muy difícil de entender un mensaje de este tipo, tan directo, tan duro contra un técnico", sentencia el periodista desde Italia.

"Y claro, está en el lugar equivocado, y ese lugar es el Inter, porque está Inzaghi y no lo va a poner. No le está dando los minutos que necesita. Alexis ya superó su lesión y está bien físicamente, pero lamentablemente no tiene la confianza de Inzaghi para darle una mano al Inter. Y tampoco tenemos que ser chauvinistas y ponernos la camiseta de la selección, pero la verdad es que Alexis es más que Calhanoglu y le puede competir a Barella. Es un jugador completo que le sirve a este Inter", ilustra el enviado.

"Hoy día no lo puso contra el Sassuolo y le toca el orgullo a Alexis porque es un rival, más allá de que le haya hecho aprtido al Inter, es un rival abordable, menor, un equipo chico. Y Alexis se merecía jugar. Físicamente está bien, dejó atrás sus lesiones así que creo que se merecía jugar", reflexiona Enzo.

En cuanto al rol del entrenador, el corresponsal advierte que "al no poner a Alexis, Inzaghi creo que le da un mensaje: que por más calidad que tenga, por más que piense que puede jugar de delantero o de enganche, como dijo el otro día en conferencia, no te tengo considerado en el equipo. No te veo. Veo a otros jugadores antes".

"Inzaghi le toca el orgullo a Alexis Sánchez"

En este marco se entiende la reacción del Niño Maravilla. "El mensaje es duro, es directo, va contra el técnico y contra la secretaría técnica del Inter, porque no se siente apoyado y no se siente pleno. Así que creo que la decisión Alexis la tomó y esa decisión es salir del Inter. No hay otra lectura", sentencia Enzo Olivera.

"Me parece que Inzaghi no ve lo que le puede dar Alexis y que la única forma de darle confianza es con minutos en los partidos. Cinco minutos es una vergüenza para un jugador como Alexis, no tiene que demostrarle nada a nadie", reflexiona.

"No es lo mismo que dejar en la banca a un juvenil. Es lo mismo que deje sentado en la banca a Cavani, a Cristiano. Un crack al que le toca el orgullo y la vergüenza del fútbolista y eso le ha dolido en el tren desde Módena a Milán, con la calentura del partido, no haber podido jugar..Le tocó el orgullo, en lo más sensible de la fibra del jugador", completa.

Alexis viajará en las próximas horas de regreso a Chile, en su regreso a las canchas con la camiseta de la selección después de la lesión que sufrió en cuartos de final de la Copa América disputada en Brasil.