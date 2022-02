El Inter de Milán estiró su mal momento este domingo luego de caer por 0-2 ante el Sassuolo en la Serie A. El equipo de Alexis Sánchez y Arturo Vidal no estuvo fino en la definición, pagando caro los errores y dejando tres puntos en el camino que le cuestan el liderato del calcio.

Malas sensaciones quedaron tras lo ocurrido en San Siro. Y es que el poco poder de fuego mostrado y el desgaste del plantel dejó en evidencia que será difícil pelear hasta el final de la temporada. Aunque en la interna hay optimismo de lo que se pueda hacer.

En conversación con Sky Sports el director deportivo, Giuseppe Marotta, abordó la derrota ante Sassuolo. "En el deporte, a veces hay que sufrir, y eso es de esperar. Es cierto que nos está resultando difícil, pero tenemos impulsarnos con nuestra fuerza para reponernos. La clave está en el trabajo constante, que debe combinarse con la confianza en nuestro planteamiento y en lo bien que lo hemos estado haciendo hasta ahora".

"Estamos en una buena posición en liga y contamos con un partido menos; además, en enero ganamos la Supercopa de Italia. Por otra parte, estamos jugando un buen fútbol de forma sistemática y eso nos hace confiar en nosotros mismos. Hay muchas razones para ser optimistas", agregó el directivo.

Marotta también reveló que en la planificación se esperaban un panorama poco favorable. "No buscamos culpables para justificar los últimos resultados, pero sabíamos que enero y febrero iban a ser los meses más duros de la temporada. Nos hemos enfrentado grandes rivales, y, a estas alturas, somos conscientes de que tendremos posibilidades de ganar la liga hasta el final, porque será entonces cuando asome el campeón".

En esa misma línea, el director deportivo respaldó el trabajo de Simone Inzaghi. "Trabaja a rajatabla y está haciendo exactamente lo que el club le pidió cuando llegó el pasado verano (...) Creemos en nosotros mismos, tenemos objetivos bien definidos en mente. Somos los vigentes campeones de la Serie A, estamos defendiendo nuestra corona y queremos llegar a las 20 victorias en la liga".

Respaldo a los delanteros y renovaciones sin Vidal

Giuseppe Marotta también se dio el tiempo de hablar sobre lo ocurrido con los delanteros del Inter ante el Sassuolo. Lautaro Martínez, Alexis Sánchez y Edin Dzeko no estuvieron en su noche, desaprovechando grandes oportunidades para descontar en el marcador.

"Cualquier delantero puede experimentar altibajos", recalcó antes de pasar de lleno al referente del ataque. "Lautaro tiene 25 años y siempre se entrega al máximo. En este momento, le está costando encontrar portería. El equipo y el club lo están apoyando, pronto volverá a jugar como el gran futbolista que sabemos que es".

Pero eso no fue todo, ya que Marotta también se dio el tiempo de abordar las renovaciones. Y llamativamente, nombró a jugadores, pero no a Arturo Vidal. "En cuanto a Marcelo Brozovic, somos totalmente conscientes de que quiere quedarse, y el club quiere conservarlo (...) Ivan Perisic y Samir Handanovic, tenemos la suerte de que son grandes profesionales que, a pesar de que sus contratos se están acabando, siguen adelante con su trabajo de forma admirable, al igual que Andrea Ranocchia. Esta es una de las mejores virtudes de esta plantilla. No hay duda de que merecen nuevos acuerdos; no hay prisa, pero son bien conscientes de que se les valora".

Finalmente y ante los rumores del interés en figuras del Sassuolo, fue claro. "Es el máximo exponente de las promesas juveniles y del fútbol sin cortapisas; ya ha vencido al Inter, a la Juventus y al Milan. El club confía mucho en su juventud y no cabe duda de que todos estaremos muy al tanto de quién saldrá de su cantera", cerró.