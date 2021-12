La temporada pasada y de la mano de Antonio Conte, Alexis Sánchez mostró una de sus mejores versiones en mucho tiempo en Europa. El tocopillano se transformó en pieza clave con sus asistencias para que el Inter de Milán se coronara campeón de la Serie A 2020/21, pero este año no ha tenido el mismo éxito.

Las lesiones le pasaron la cuenta al Niño Maravilla y, con la llegada de Simone Inzaghi, fue perdiendo cada vez más terreno. Esto llevó a que durante los últimos meses se hablara y mucho sobre sus opciones de salir del club para tener más ritmo, algo que parece estar cada vez más cerca.

Superando los problemas físicos y la lesión de Joaquín Correa, Alexis comenzó a sumar más minutos en el Inter. En medio de ello aparecieron rumores de un posible regreso al Barcelona, momento en que volvió a ser titular y hasta se destapó con goles.

Este miércoles los Nerazzurri tuvieron el último partido del año, donde se impusieron por la cuenta mínima para mantenerse como líderes del Calcio. Y fue este encuentro el que ha llenado de incertidumbre su futuro.

¿Qué pasará con el futuro de Alexis Sánchez en el Inter?

Alexis Sánchez no es de muchas palabras ni en sus redes sociales. Pero previo al duelo ante el Torino, el delantero chileno publicó una imagen en la que recalcaba que este era "The last game (El último juego)", imitando como se le nombrara al documental de Michael Jordan y los Chicago Bulls ("The Last Dance").

Para muchos eso fue una señal de lo que puede pasar, pero no fue más que un mensaje. Aunque después del compromiso nuevamente insistió en sus dichos y volvió a subir una imagen con la misma frase.

En cuanto a estabilidad, Alexis está cómodo en Italia, pero sus ganas de jugar lo están empujando a reconsiderar su continuidad. En Barcelona se fueron con todo por Ferran Torres, por lo que queda descartada la opción de volver.

Desde el Inter todavía no hay señales de que vaya a salir. De hecho, Simone Inzaghi lo ha elogiado en las últimas jornadas, dejando en claro que cuenta con él por sus ganas de ser protagonista, pero lo cierto es que Sánchez no está para esperar y quiere jugar como sea.

Alexis vive días claves en Italia. Su contrato termina en junio de 2023, por lo que cada vez va quedando menos tiempo para que el elenco lombardo pueda hacer negocio con algún traspaso. Por ahora se queda en el Inter, pero en el mercado de pases de enero, cualquier cosa puede pasar.