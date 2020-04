El palo de Kempes a Alexis Sánchez: "¿Qué querés? Jugar al fútbol, entretenerte o ganar dinero"

Un campeón del mundo siempre es una voz autorizada y si se dedica a ser comentarista en la actualidad, mejor aún. Es el caso del argentino Mario Alberto Kempes, quien analizó la situación contractual de Alexis Sánchez.

El goleador chileno no lo pasó bien en Manchester United y las lesiones le pasaron la cuenta en Inter de Milán, por lo cual el rostro de ESPN hizo una particular llamada.

"Alexis se fue del Barcelona al Arsenal y de ahí como que agarró un nuevo aliento. En el Manchester United no tuvo tantas oportunidades como antes. Entonces hay que preguntarse: ¿A qué vas a jugar? ¿Qué querés? Jugar al fútbol, entretenerte y pasarla bien o llegar a un club grande, ganar dinero pero no jugar. Es una pregunta que hay que hacerle a todos los jugadores, no solo a Alexis", dijo el transandino en radio ADN.

Kempes en la final del Mundial del '78 - Getty

Por otro lado, habló de la posible partida de Lautaro Martínez a Barcelona, operación donde podría ser clave otro chileno: Arturo Vidal.

"Yo dije: El tren pasa solo una vez por la misma vía y la posibilidad de Lautaro es real. Pero el Barcelona tendría que desembolsar mucho dinero y sus posibilidades hoy son reducidas. Ahora si llega Neymar, puede costar menos. Pero no creo que vaya a pasar al Barcelona en realidad. No creo que vaya a firmar una cláusula con el Inter tampoco, si se quiere ir con el Barcelona", expresó el goleador de Argentina '78.

Por último, habló de su estadía en Fernández Vial, cuadro que defendió en el final de su larga carrera internacional.

"Hacía mucho no escuchaba de Fernández Vial. Es un equipo al que quiero mucho, que merece estar ahí peleando siempre. Pero lo digo de Corazón, no de cabeza. Siempre era lo mismo: ‘Si ganamos, pago el asado’ y al final me mataban los indios, jajajá. Eramos un equipo joven, con muchas ganas. Vivía en Mendoza, iba a jugar los sábados y la pasé muy bien", expresó.