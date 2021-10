Alexis Sánchez ha comenzado lentamente a hacerse espacio en el equipo de Simone Inzaghi y espera sumar una nueva actuación esta tarde, cuando Inter visite a Sassuolo por una nueva jornada de la liga italiana. El ex delantero Nicola Ventola incluye al Niñio Maravilla en su valoración de la actual ofensiva del cuadro lombardo.

El ex compañero de Iván Zamorano en Inter que respalda a muerte a Alexis Sánchez: "No se discute"

Alexis Sánchez ha comenzado lentamente a hacerse espacio en el nuevo Inter de Milán que comanda técnicamente Simone Inzaghi. Y no será sencillo para el chileno, ya que pelea por una plaza de delantero con Edin Dzeko, Lautaro Martínez y Joaquín Correa.

Pero siempre aparece respaldo para el goleador histórico de la selección chilena, y sus defensores esperan verlo nuevamente en cancha esta tarde, cuando el cuadro lombardo visite a Sassuolo por una nueva fecha de la liga italiana.

En entrevista con Tuttosport, Nicola Ventola valora especialmente el aporte de Alexis. El ex compañero de Iván Zamorano en el Inter entre 1998 y 2000, destaca el papel que puede cumplir el tocopillano en la disciplina de Inzaghi.

El ex atacante asegura que, pese a la partida de Romelu Lukaku a Chelse, el ataque interista "se ha fortalecido. Alexis Sánchez también está en el plantel. Los problemas del chileno son sólo sus lesiones, porque sus cualidades no se discuten", sentencia el ex futbolista italiano.

En ese sentido, Ventola cree que la regularidad de Alexis será clave como respaldo para Dzeko, Lautaro y Correa. "El año pasado, con Alexis a menudo en la enfermería, había que esperar que Lautaro y Lukaku ni siquiera se resfriaran", reflexiona.

Con este aporte, el ex compañero de Bam Bam sentencia que "el Inter está ahí para el Scudetto, es el favorito. La mentalidad alcanzada en la temporada pasada es ganar e Inzaghi está demostrando ser un técnico de Inter", valora.

"Con Conte, los nerazzurri jugaban de memoria en contragolpe y después esperar a los rivales. Ahora es distinto. El 3-5-2 de Inzaghi es ofensivo y se basa en la recuperación alta del balón. En un ataque agresivo que permita sufrir menos con la iniciativa del rival", remarca.

Por esto, cree que la estatura del Inter en la campaña no es otra que la de candidato para renovar corona de la Serie A, y que la salida de Conte tiene su lado positivo. "Inzaghi trajo muchos beneficios tras el adiós de Conte", completa.