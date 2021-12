El archivo no muerde, asegura un viejo refrán periodístico. Y es precisamente la historia entre Alexis Sánchez y el Liverpool que quedó escrita en la última década. Una saga que pone sobre la mesa el valor que tuvo el Niño Maravilla en su momento de mayor esplendor.

El campeón de Europa en 2019 tuvo al delantero chileno en sus planes en un par de oportunidades, que si bien no se concretaron, marcan un buen anticipo para lo que será la visita de Inter a Anfield en marzo, por octavos de final de la Champions League.

La primera oportunidad del tocopillano en Merseyside cayó en 2014, cuando Barcelona quería llevarse a Luis Suárez, goleador de los Reds, y planteó poner a Alexis en el intercambio. De acuerdo con Ian Ayre, ex director deportivo de Liverpool, el chileno decidió que no.

"Ese trato estaba cerrado, pero el jugador quería vivir en Londres. Por eso no se concretó. Siempre hubo gran interés, pero lamentablemente no pudimos trasladar a nuestro club a Londres", explicó en 2017 el ex dirigente inglés.

La situación derivó en que Barcelona buscara un nuevo comprador. Arsenal (de Londres) terminó llevándose al chileno y ese dinero (más de 40 millones de euros) se fue directo a Anfield Road para completar la transferencia del Pistolero.

En aquella negociación, el técnico del Arsenal, Arsene Wenger, conversó con el agente de Alexis, Fernando Felicevich, durante el Mundial de Brasil. Después poco importó la ambición de Brendan Rodgers: "Es un jugador fantástico y nos hubiera gustado tenerlo".

Años después y ya con Jürgen Klopp en la banca del Liverpool, Alexis Sánchez volvió a la palestra. Esta vez, cuando el entrenador alemán reflexionaba acerca de la contratación del Niño Maravilla por parte del Manchester United.

Liverpool hizo algunas consultas, pero cuando vio el poderío económico de los Diablos Rojos y sus archirrivales del Manchester City, se rindió. "La llegada de Sánchez tiene sentido para casi todos los equipos del mundo, porque es un muy buen jugador", reconoció el DT.

Por su parte, el entonces seleccionador inglés estaba seguro de que Alexis era la alternativa correcta para suplir la partida de Philippe Coutinho. "Es difícil, pero me gustaría ver a Sánchez ahí", explicó el estratega británico.

¿Cómo le ha ido a Alexis Sánchez contra el Liverpool? Bien y mal. Registra dos goles y dos asistencias en nueve partidos, con balance de dos victorias, cuatro empates y tres derrotas; con las camisetas de Arsenal y Manchester United entre 2014 y 2019.