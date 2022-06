Alexis Sánchez espera zanjar esta semana su salida del Inter de Milán y anda en búsqueda de un nuevo desafío para su carrera en el fútbol europeo. Con 33 años, al delantero chileno todavía le queda combustible en el tanque.

En ese contexto, aparece un viejo recuerdo para el que fuera el Niño Maravilla. Nada menos que el Barcelona, equipo en el que jugo tres temporadas, entre 2011 y 2014, y donde registró 47 goles y 35 asistencias en 141 partidos.

Respecto a esto, en Redgol en La Clave habló Cristián Basaure, quien asegura que por algo el río vuelve a traer las mismas piedras de hace algunos meses, cuando el tocopillano ya sonó en el elenco catalán.

"Estaba pensando que cuando sonó Alexis, el mismo Xavi le bajó la opción de llegar. No sé si sea tan así, quizás no era prioridad entre las opciones. Debe tenerle respeto, fue su compañeros, pero no sé si busca juventud y proyección, hay que ver el objetivo del club", comentó en Redgol en La Clave.

De todas maneras el Basa piensa que "si se va Dembelé entrará plata, pero si también buscan a Ángel Di María es porque quieren un calado. Sería una muy buena opción para Alexis Sánchez".

Un futuro que Alexis espera resolver en las próximas semanas, mientras disfruta sus vacaciones. La idea es que a fines de junio ya pueda integrarse de lleno a su nuevo club para poder realizar una buena pretemporada y estar a tono físicamente.