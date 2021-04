Antonio Conte no canta victoria en Serie A: "La meta aún no se ha alcanzado"

Tan solo seis partidos separan a Inter de consagrarse campeón de la Serie A y el optimismo es grande por los 10 puntos de ventaja que tienen sobre su escolta más cercano, el Milan. Todo apunta que el equipo donde militan Alexis Sánchez y Arturo Vidal celebrarán la obtención del Scudetto.

Sin embargo, el entrenador de los nerazzurri lo toma con calma en la previa del compromiso al Hellas Verona, donde puede lograr un triunfo que lo encamine al campeonato. "Soy una persona que mira mucho al presente y hasta que no gane algo con el equipo no hablo de eso. Sería una estupidez y una presunción. Primero empezamos por conquistar algo, porque por ahora no hemos logrado nada", afirmó.

El extécnico de Juventus y Chelsea no quiere cantar victoria a pesar de las buenas perspectivas. "La meta aún no se ha alcanzado, y mis experiencias pasadas inducen mucha calma y paciencia. Si lo merecemos llegará, y solo en ese momento responderé todas las preguntas que quieras", puntualizó.

Inter viene de empatar con Spezia en su último partido. (Foto: Getty Images)

Conte tiene confianza plena en todos sus jugadores. "Sé muy bien que todavía falta el último paso, pero al mismo tiempo los veo tranquilos. Trabajamos y lo estamos haciendo bien, en los dos últimos partidos creo que merecimos más de lo que obtuvimos, a diferencia de otras veces cuando conseguimos más".

El duelo de Inter ante Verona es una cita que prevé será complicada para los suyos. "Esperamos un partido duro, duro contra un equipo que lo está haciendo muy bien en la liga. Se topó con una serie de resultados negativos, pero viendo los partidos jugados, tengo que decir que no se merecía de los resultados que logró", puntualizó.