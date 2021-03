Antonio Cassano aprueba la llegada de Sergio Agüero al Inter, pero recuerda que ya está Alexis Sánchez

Antonio Cassano se ha convertido en el último año en fan de Alexis Sánchez. Reclamó por el trato que tenía el delantero chileno del Inter en la prensa italiana y dijo que junto a Christian Eriksen es el "único campeón" en el plantel del Inter de Milán.

Pero no todos están igual de convencidos y desde el Milanello ya comenzaron a surgir nombres para reforzar el equipo con miras a la próxima temporada y especialmente en el ataque, zona dominada hoy por los goleadores Lautaro Martínez y Romelu Lukaku.

Uno de los candidatos que se han levantado es nada menos que Sergio Agüero, quien ha sido desplazado de la estelaridad en Manchester City y aparece como recambio válido para una de las mejores ofensivas del fútbol europeo.

Pero Cassano no come vidrio. "Sergio Agüero sería perfecto, pero tienes a Alexis Sánchez", subrayó el ex seleccionado italiano. "Si se va Lautaro, debes traer un segundo delantero, pero el único segundo delantero joven de talla mundial es Kylian Mbappé. Y lo que vale...", recalcó.

Alexis Sánchez acumula cinco goles y seis asistencias en la presente liga italiana con el Inter de Milán. Foto: Getty Images

De cara a la definición del título de la liga italiana, que tiene al Inter como líder con nueve puntos de ventaja sobre Milan y diez sobre la Juventus, Cassano asegura que es momento de evolucionar en el juego.

"Nosotros los interistas estamos obligados a ganar el Scudetto, pero si al título le agregamos calidad de juego, daremos un paso adelante para los próximos años. Si no, en Europa seguiremos haciendo el ridículo y recibiendo bofetadas", sentenció.

Inter de Milán sufrió la suspensión del partido programado para esta tarde ante Sassuolo, luego de que la autoridad sanitaria lombarda ordenara el cese de las actividades por los casos de covid de Samir Handanovic, Danilo D'Ambrosio, Matías Vecino y Stefan de Vrij.

Si te gusta el fútbol internacional como a nosotros, este concurso es para ti. Casillero del Diablo te invita a vivir una experiencia única con un Meet & Greet virtual junto a jugadores del Manchester United, y ganar premios originales de los Diablos Rojos.

Para participar debes entrar a www.casilleromanchester.com, ingresar tus datos y ya estás participando por esta experiencia inolvidable.