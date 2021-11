Unos dirán que es el mejor de la historia del fútbol chileno. Otros que no. Pero nadie puede negar que muy pocos han paseado la bandera nacional por tantos lugares como Alexis Sánchez, quien a sus 32 años timbra un registro impresionante en su carrera futbolística.

La victoria de visita del Inter de Milán sobre el Sheriff en Tiraspol (3-1), en la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League, llevó al delantero tocopillano por primera vez a Moldavia, un pequeña ex república soviética de 2,5 millones de habitantes.

Y de esta manera, Alexis totalizó visitas oficiales a cuarenta países en toda su carrera, siempre detrás de un balón. Un pasaporte futbolístico que timbró por primera vez en 2004, a los 15 años, cuando viajó con la selección chilena Sub 16 al Sudamericano de Paraguay.

Antes, el ariete nortino sólo había cruzado la frontera chilena hacia Argentina para jugar algunos torneos amateurs. Quién iba a pensar que 17 años después habría pisado canchas en seis de los siete continentes, y en los países más disímiles.

Y así fueron cayendo uno a uno los territorios. En 2005, ingresó a Norteamérica en la derrota de Cobreloa ante Chivas en Guadalajara por Copa Libertadores, cuando hizo un jugadón antes del descuento loíno gracias a una chilena de José Luis Díaz.

Europa vendría un año después, cuando Nelson Acosta dirigió a la selección chilena en una gira por el Viejo Continente, y envió a Alexis a la cancha al minuto 74 de la victoria sobre Irlanda en su capital, Dublín.

El desbloqueo de Centroamérica llegó con la camiseta de Colo Colo en 2006, en la expresiva victoria 4-0 de Colo Colo sobre Alajuelense en Costa Rica. El tocopillano había convertido en el duelo de ida (7-2) el único gol de su carrera en Copa Sudamericana.

La enigmática África tuvo dos escalas para Alexis. En 2009, mientras la Roja se preparaba para el Mundial de Sudáfrica, marcó un gol en el triunfo amistoso ante el local en Polokwane (2-0). Luego vendría la Copa del Mundo y una visita a Marruecos en 2011, con Barcelona.

Precisamente en el cuadro catalán el delantero pudo conocer futbolísticamente Asia y específicamente Japón, sede del Mundial de Clubes que se convirtió en la segunda corona internacional que alcanzó el ariete chileno, a fines de 2011.

Oceanía es el único continente que todavía no disfruta del fútbol de Alexis in situ, aunque la puerta está abierta para seguir timbrando el pasaporte, en un recorrido que muestra que el fútbol del Niño Maravilla no conoce de fronteras.

Los 40 países que visitó Alexis Sánchez en su carrera



Sudamérica (9): Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Uruguay.

Centroamérica (1): Costa Rica

Norteamérica (3): México, Estados Unidos y Canadá

Europa (24): España, Ucrania, Moldavia, Italia, Alemania, Irlanda, Francia, Suecia, Austria, Israel, Turquía, Portugal, Suiza, Dinamarca, Inglaterra, Rusia, Bulgaria, Croacia, Bélgica, Escocia, República Checa, Polonia, Países Bajos y Rumania.

África (2): Sudáfrica y Marruecos

Asia (1): Japón