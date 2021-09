Alexis Sánchez no tiene fecha para volver y arriesga el duelo ante Real Madrid por Champions League

El delantero chileno del Inter de Milán, Alexis Sánchez, no ha vuelto a trabajar con el equipo y los reportes provenientes de Italia indican que no tiene fecha proyectada de recuperación. Por lo pronto, no llegará al encuentro de la próxima semana en la liga italiana y es duda en el posterior contra Real Madrid por Champions League.