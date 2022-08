Alexis Sánchez comienza a olvidarse del Inter de Milán y prepara los últimos detalles para seguir su carrera en Europa. El Niño Maravilla arma las maletas para marcharse de Italia, concretando su arribo a la Ligue 1 de Francia con el Olympique de Marsella.

Después de semanas de incertidumbre, en las que parecía no encontrar un próximo destino en dicho continente, los caminos del tocopillano desembarcarán en el fútbol francés. Les Phocéens lo esperan con los brazos abiertos, aunque primero deberá sellar su salida del cuadro lombardo.

Durante la noche de este miércoles, Alexis Sánchez fue sorprendido tras una reunión con Fernando Felicevich y dejó en duda que tenga todo listo con el Olympique de Marsella. "¿Si es hora de decir adiós? Todavía no lo he decidido, hay que preguntarle a él (refiriéndose a su agente)".

"Estoy tranquilo. ¿Qué tan cerca estoy de dejar el Inter y si todavía quiero ganar? Siempre quiero ganar, un león es así, siempre espero algo más y estoy feliz. Aún no me decido. ¿Si quiero decirles algo a los hinchas del Inter? Todavía no, todavía es temprano", agregó.

Pero si bien Alexis Sánchez prefirió jugar al misterio, es un hecho de que solo restan detalles para que firme con el Olympique de Marsella. De hecho, el último pedido que hizo fue que tuviera listo su acuerdo para así salir tranquilo del Inter de Milán y llegar de inmediato a entrenar en su nuevo club.

El contrato y los montos por los que Alexis Sánchez llega al Olympique de Marsella

Mientras en el Olympique de Marsella cuentan las horas para que Alexis Sánchez deje el Inter de Milán y así puedan negociar con el jugador libre, la prensa francesa se adelanta a todos. Este jueves revelaron los montos y el contrato que tendrá el Niño Maravilla en su paso por la Ligue 1.

De acuerdo a lo señalado por el sitio FootMercato, el tocopillano tendrá un contrato de dos años con los Phocéens, quedando ligado al club hasta los 35 años. Además, recibirá un sueldo de 3 millones de euros por temporada.

El acuerdo entre ambas partes ya está definido, aunque no firmado. Alexis Sánchez deberá ahora afinar los últimos detalles para salir del Inter de Milán y así seguir con su carrera en el Olympique de Marsella, donde tendrá como grandes desafíos pelear la Ligue 1 con el PSG y la UEFA Champions League.