En medio de las conversaciones que sostiene para un eventual regreso a Colo Colo, el nombre de Arturo Vidal comenzó a sonar en Colombia, donde uno de los equipos interesados en firmarlo es América de Cali, tal y como reconocieron directivos del club.

Una posibilidad que surge ante la demora desde el Cacique por contratarlo, y que si bien en los hinchas caleños genera alta expectativa, dentro del medio hace ruido, así lo dejó en claro el veterano periodista Iván Mejía, a través de su cuenta de Twitter.

En la red social, el comunicador no dudó en criticar a Vidal, al afirmar que “no me deslumbra“, y agrega que el chileno “es vago, indisciplinado en su vida y en la cancha, conflictivo, propenso a lesionarse“, para luego indicar que “fue un buen jugador pero su presente es melancólico“.

Pero Mejía no se quedó allí, pues también criticó al América de Cali por la intención de firmar al King, al decir que “es demasiado dinero por un problema“, y añade que “parece más show de Tulio (Gómez, máximo accionista del equipo) que realidad“.

¿En qué está la opción de Vidal con América de Cali?

A pesar de que exista interés real en llevarse al nacional, hay un tema reglamentario en el fútbol colombiano que impediría su llegada, pues sólo se aceptan cuatro extranjeros por equipo, con tres de ellos en cancha, y este cuadro cumple con la cuota.

Tras confirmarse el arribo de Rodrigo Holgado, proveniente de Coquimbo Unido, se suma a Joel Graterol (venezolano), Franco Leys y Gastón Sauro (argentinos), por lo que sus plazas se llenaron, haciendo (casi) imposible el arribo de Vidal al América de Cali.

¿Cuál fue el último partido que jugó el King?

Arturo Vidal lleva lesionado prácticamente cuatro meses. La última vez que jugó fue por la Selección Chilena ante Colombia, en la segunda fecha de las eliminatorias, el 12 de septiembre del 2023.

Luego de eso debió operarse la rodilla derecha debido a una lesión meniscal, que lo obligó a poner punto final anticipadamente a su temporada en Athletico Paranaense.

¿Dónde jugará Arturo Vidal el 2024? ¿Dónde jugará Arturo Vidal el 2024? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.