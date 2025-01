Quedó la grande en el fútbol chileno luego del comunicado de la ANFP y Pablo Milad avisando la suspensión de la Supercopa entre Colo Colo y U. de Chile. Y uno que rápidamente salió al paso fue Arturo Vidal.

El King mostró su molestia contra la ANFP y las autoridades tras confirmarse la baja del torneo, diciendo que “la situación es muy fea, es increíble. Es raro, ponen reglas que no existen en el fútbol”.

“Es una supercopa, los dos equipos más importantes de Chile, se debería hacer bien. Esto pasa solamente en Chile”, criticó el emblema de Colo Colo. Pero tras cartón, rápidamente le cayeron con todo al King, siendo Coke Hevia quien hirvió por las declaraciones del albo.

Le dijo de todo a Arturo Vidal

Durante el programa Pauta de Juego, Coke Hevia criticó en duros términos la intervención de Arturo Vidal al decir que no sabía por qué se suspendía la Supercopa de este sábado.

Suspendida la Supercopa.

“Si no vai a hablar contra las amenazas, cállate. Que me vení a decir tú, vives en un mundo paralelo”, dijo en éxtasis el comunidador, quien le cayó con todo también a la ANFP.

Publicidad

Publicidad

Siguiendo con la molestia por Vidal, y ya un poco más calmado, Hevia le mandó el recado directo pidiendo que “no digas que no sabes por qué se suspendió la Supercopa, entiendo que no se tire en contra, las amenazas son reales, pero no mientas, si sabes por qué”.

ver también "No es sano...": presidente del Sifup le responde al King por el paro de futbolistas

Finalmente, el periodista de Radio Pauta fue lapidario y aseguró que “el fútbol chileno murió, falleció, cag…. ¿Cuándo el Presidente de la República disuelve Estadio Seguro? Porque eso se paga con nuestros impuestos”.

“No son capaces de organizar un partido con 15 mil giles. Las amenazas vienen de diferentes grupos, se puede rastrear, es un trabajo que nadie lo quiere hacer, entonces caga…”, cerró.

Publicidad