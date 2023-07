Arturo Vidal es conocido por su experiencia y liderazgo dentro y fuera de la cancha. Junto a su calidad técnica y entrega a toda prueba, el King tampoco pasa desapercibido por su viveza, esa que sólo se obtiene en el barrio.

Y una muestra de la experiencia y viveza de Arturo Vidal es lo que refleja una anécdota revelada por el defensa argentino de Independiente del Valle, Mateo Carabajal.

Independiente del Valle enfrentó a Flamengo a fines de febrero. En una jugada, Carabajal le propinó un cortito a Vidal y el chileno respondió con un codazo. El argentino no tenía dudas: ambos se irían expulsado, pero…

“Lo primero que pensé fue ‘me echan’. Cuando me caigo Vidal me quiere levantar de mala forma y yo reacciono como un boludo. Ni me acuerdo lo que le dije, pero cuando vino el árbitro, me cagué. Dije: viene el VAR y nos echan a los dos”, confesó Carabajal en su canal de Twitch.

Agrega: “pero Vidal me viene a buscar y me dice ‘ya está, que quede acá nomás. Vamos a hablarle al árbitro, porque si no nos echan’”.

El defensa de Independiente del Valle sentenció que “fuimos y le dijimos que entre los dos estaba todo bien, por suerte ahí terminó. No la fue a revisar y nos mostró amarilla a los dos. Todo quedó en la cancha”.

