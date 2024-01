Arturo Vidal no se puede sacar la sonrisa de la cara al saber que sólo faltan detalles para regresar a su gran amor. El King llegó a acuerdo y será refuerzo de Colo Colo para el 2024, en una negociación que está a detalles de terminar.

El mediocampista aceptó los términos principales la noche de este jueves y se espera que en los próximos días se haga oficial. La situación lo tiene más que feliz y emocionado, tal como lo reflejó en su canal de Twitch.

Luego de conocerse que había acuerdo con Colo Colo, Arturo Vidal realizó un streaming donde fue adelantando su arribo. Ahí, el King no pudo contener la emoción de regresar al Monumental. “De repente me duelo el estómago al pensar que voy a volver a casa”, comenzó diciendo.

Pero al momento de recordar todo lo que fue su aventura en el extranjero, al mediocampista le brillaron los ojos. “Han sido largos, 17 años ya afuera. Pasaron volando”, dijo al borde de las lágrimas.

Arturo Vidal quiere cumplirle un sueño a sus hijos con su regreso a Colo Colo

Arturo Vidal no sólo buscaba volver a Colo Colo para ir cerrando su gloriosa carrera, sino que también por un tema familia. El King desea estar cerca de sus hijos y que ellos lo vean en la cancha, ya que sólo el mayor ha tenido la oportunidad de hacerlo.

“Está contento Alonso. Es que está en la edad que vive en su mundo, pero se alegra por mí. Vamos a estar más cerca, compartir más”, señaló. “Emiliano igual, Elizabetta me dice que quiere estar conmigo, quiere que viva cerca. Estaba muy contenta mi princesa. Por eso estamos haciendo todo para que se dé y verlos crecer, que me vean jugar”, agregó.

De hecho, Arturo Vidal reveló que sus hijos más pequeños no entienden las razones de su popularidad. “Emiliano me pregunta “¿eres bueno papá?” y la Elizabetta preguntaba por qué me piden fotos. Alonso me cacha más”.

“Pero es rico que me vean en el estadio, quiero llevarlos, salir campeón con ellos y no dar una vuelta, sino que muchas. Alonsito lo vivió con Chile en Copa América, ojalá se dé”, cerró.

Por ahora, Colo Colo y Arturo Vidal siguen afinando los últimos detalles del contrato para que todo sea oficial. El King regresa a casa para intentar conquistar el fútbol chileno, donde ya supo ser campeón, pero con la mira en el plano internacional.

¿Qué números dejó Arturo Vidal en la temporada 2023?

Jugando por el Flamengo y Athletico Paranaense, Arturo Vidal disputó 34 partidos oficiales en total durante la temporada 2023. En ellos no marcó goles, dio dos asistencias y sumó 1.692 minutos dentro del terreno de juego.

¿Cuándo puede debutar Arturo Vidal en Colo Colo?

Arturo Vidal tendrá que someterse a la evaluación del cuerpo médico para saber si está listo para jugar. Se espera que el King se sume a los trabajos una vez que Colo Colo vuelva a Chile, por lo que puede estar en los amistosos ante Everton el 27 de enero o Independiente del Valle el 3 de febrero.

