¡Arturo Vidal vuelve por fin a Colo Colo! El mediocampista y todoterreno histórico de la selección chilena y el cuadro albo vuelve al Cacique tras alcanzar total acuerdo en medio de las negociaciones entre el jugador, su representante Fernando Felicevich y Blanco y Negro.

El seleccionado nacional, que se encontraba sin club tras terminar contrato con el Athletico Paranaense, está en la parte final de la recuperación de su rodilla derecha. El King se operó para corregir una dolencia meniscal traumática aguda con bloqueo articular.

Y después de varios años, este inicio de 2024 se concreta la esperada vuelta de Vidal al Estadio Monumental. El Rey Arturo tuvo coqueteos con Boca Juniors y América de Cali. La posible llegada al club argentino se enfrió hace semanas, mientras los colombianos pelearon hasta el final.

Sin embargo, el deseo del mismo jugador y su amor por Colo Colo terminaron nivelando el terreno a favor del equipo chileno. Vidal regresa a casa después de 16 años y medios.

Cabe recordar que en primera instancia, Colo Colo realizó una oferta que fue considerada muy inferior por Vidal. El King exigió mínimo dos años de contrato y mejor salario. De hecho, el arribo del Rey Arturo al Cacique convertirá al volante en el jugador mejor pagado del plantel.

Durante las horas de esta tarde-noche las partes afinaron detalles pendientes y se acordaron los puntos para establecer el contrato. Ahora sólo falta la firma del Rey Arturo y el anuncio oficial de Colo Colo.

Eso sí, el mismo Vidal juega al misterio y no quiso adelantar nada en una improvisada trasmisión por su cuenta de Twitch pasadas las 22:00 horas.

“Estamos avanzando bien, pero aún no se sabe. No he firmado. Mientras no firme, no está claro. Se han visto tantas cosas. A esta fecha, a esta edad, no confío en nadie. Esperemos que llegue el momento”, manifestó el mismo Vidal sobre su arribo al Cacique.