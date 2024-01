Después de semanas de rumores, Arturo Vidal finalmente llegó a acuerdo para concretar su regreso a Colo Colo. El club acción a las peticiones del King y sólo restan detalles para que su vuelta al Monumental sea oficial.

Luego de terminar su aventura en Brasl con el Athletico Paranaense, el volante se ha mantenido en Chile a la espera de definir su futuro. Esta semana Blanco y Negro aprobó las negociaciones, llegando a buen puerto durante la noche de este jueves.

Tras conocerse que estaba todo acordado para volver a Colo Colo, Arturo Vidal apareció en Twitch para sacar la voz. Ahí, además de contar varios detalles, el King reveló lo que hará antes de estampar su firma para sellar su retorno al Cacique.

Arturo Vidal da la pista clave antes de firmar con Colo Colo

Arturo Vidal cuenta las horas para poder firmar el contrato que le asegure su regreso a Colo Colo. El King llegó a acuerdo y ahora aguarda para que las negociaciones definan los últimos detalles para que se haga oficial.

Mientras eso ocurre, el mediocampista se dejó ver en su canal de Twitch para referirse a su vuelta al Monumental. Y para sorpresa de muchos, el jugador avisó que dará una pista cuando esté todo listo.

“Antes de ir a firmar me voy a cortar el pelo. Cuando suba una historia, es porque me iré a firmar. Si es que se llega a acuerdo”, comenzó explicando el bicampeón de América. “Cuando me avisen que está listo llamo al peluquero altiro”, agregó.

Arturo Vidal ha adornado su pelo con los colores de los clubes en los que ha estado, por lo que muchos lo esperan con los tonos de Colo Colo. Eso sí, esto no está asegurado. “Me gustaría un mohicano blanco, pero se quema mucho el pelo”, recalcó.

Finalmente, el mediocampista enfatizó que tendrán que esperar para verlo en el Monumental para celebrar su retorno. “Igual estoy lejos del estadio de Colo Colo (vive en Chicureo), tendrán que venir para mi casa quizás”, cerró.

Arturo Vidal está más que emocionado con su regreso a Colo Colo y ahora sólo aguarda por el momento en que todo se haga oficial. El King vuelve a su casa para cumplir el sueño de los hinchas que no pudieron verlo en su primera etapa.

¿Cuándo puede debutar Arturo Vidal en Colo Colo?

Arturo Vidal aseguró estar listo para sumar minutos, pero tendrá que someterse a la evaluación del cuerpo médico. Se espera que el King se sume a los trabajos una vez que Colo Colo vuelva a Chile, por lo que puede estar en los amistosos ante Everton el 27 de enero o Independiente del Valle el 3 de febrero.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo, a la espera de que se sume Arturo Vidal, sigue adelante con su pretemporada. Este viernes desde las 22:15 horas el Cacique enfrenta a Nacional de Uruguay en la Serie Río de La Plata.

