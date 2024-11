Perú no olvida la falta de respeto de Vidal a Ricardo Gareca: "Se le pasó la mano"

El regreso de Arturo Vidal a la selección chilena sigue dando que hablar, donde en Perú, el rival del viernes de la Roja en las Eliminatorias para el Mundial 2026 no ha pasado desapercibido.

Luego de las fuertes declaraciones emitidas por el jugador de Colo Colo en las anteriores fechas, donde criticó fuertemente el trabajo del entrenador Ricardo Gareca en la Roja, en tierras peruanas no olvidan.

Allá el técnico argentino tiene una amplia popularidad por el gran trabajo que hizo llevándolos de regreso en el Mundial de Rusia 2018 y luego quedaron en el repechaje para Qatar 2022.

En ese escenario, fue el ex jugador, Percy Olivares, quien le pegó duro a Arturo Vidal por sus faltas de respeto, aunque también reconoció que la jugada de Gareca de llevarlo de regreso fue una sorpresa.

Arturo Vidal es la gran sorpresa de la Roja. FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Vidal y Gareca apuntados en Perú

Fue en ESPN Chile donde Percy Olivares analizó la situación de la selección chilena, donde una de las grandes sorpresas fue el llamado de Arturo Vidal, luego de sus polémicas con Gareca.

“A mí me pareció una falta de respeto. Me apenó mucho el hecho de que estas cosas se estén normalizando. Me parece grave y está también el caso de Suárez con Bielsa. Son futbolistas de talla mundial, pero el fútbol está así. Pero quienes dan esa imagen tienen que pensar más, llegará el momento que se haga normal faltar el respeto al entrenador”, comentó.

“Si no estás bien formado, que es lo que se muestra, no quiero pensar que necesiten de ayuda para dejar de hace eso, faltar el respeto al ser humano. Siendo la relevancia que tiene es muy fuerte. Ni cuando jugábamos en el barrio pasaba eso, se le pasó la mano a Vidal”, detalló.

Pese a esto, de igual manera criticó al entrenador argentino el traerlo de regreso, porque avala la conducta de falta de respeto del jugador, lo que no puede ser una constante.

“Me parece peor lo que hizo Gareca. Cuando hablo de dar ejemplos, no puedo mezclar las de Vidal con Gareca, pero que lo llame me parece peor. Dice que la selección está por encima de todo, entonces también tenía que llamar a los compañeros que hablaron mal de él y de toda la selección”, finalizó.