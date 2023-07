La extraña relación de Arturo Vidal con Jorge Sampaoli: "No me interesa hablar con él"

Un duro momento está pasando Arturo Vidal en el Flamengo, donde ha quedado desplazado en la banca de suplentes, sin muchas oportunidades de mostrar su juego, en algo donde ya se advierte la puerta de salida del King desde el Mengao.

Si bien todo se ha dado desde el arribo del técnico Jorge Sampaoli, de todas formas el seleccionado nacional evita entrar más en la polémica con quien lo dirigió en la Roja, donde ganaron la primera Copa América hace ocho años.

¿Quiebre?

Fue en una conversación con radio ADN, donde Vidal deja en claro que ha tenido una distancia en la relación con el ex entrenador de Universidad de Chile, aunque aclara que todo es desde el punto de vista profesional.

“De lo único que no quiero hablar es de eso, no me interesa habar con él. No lo digo en mal sentido. Lo que vivimos antes fuimos felices, pero ahora es el entrenador y no me aprovecho de eso”, comentó el King.

En esa línea deja en claro que es el propio argentino el que debe tomar decisiones y que no puede influir con lo vivido en años anteriores, para cambiar su opinión con respecto al equipo.

“Dejo que haga su trabajo y él verá cuando me va a colocar. Si tenemos que conversar, hablaremos de otras cosas”, precisó Vidal.

Pese a esto, en Brasil ya se habla de que el King ve su futuro lejos de Flamengo, luego de perder terreno en el puesto, lo que, de todas formas, genera un distanciamiento en su amistad con Sampaoli.