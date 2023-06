Arturo Vidal sacudió a todo el Flamengo luego de confirmar su salida en los próximos meses. El King reveló que no seguirá en el Mengao tras el final de su contrato en diciembre, lo que ha desatado todo tipo de reacciones. Incluida una feroz crítica.

Este jueves un periodista brasileño no se guardó nada contra el bicampeón de América y le dio duro a través de la prensa. Calificándolo como “un inútil alborotador”, pidió incluso sacar al chileno ahora del cuadro rubro-negro.

Periodista brasileño destroza a Arturo Vidal y su paso por Flamengo

Luego de anunciar su salida del Flamengo en diciembre, Arturo Vidal ha estado en las portadas de la prensa brasileña. Este jueves el periodista Renato Maurício Prado habló en UOL News Esporte y se le lanzó al cuello al King, con una feroz crítica.

“Este Arturo Vidal, si yo fuera Flamengo, negociaba enseguida y lo soltaba a mitad de año, porque hoy en día es un inútil”, lanzó. “Y peor, es un inútil alborotador, da vueltas y movimientos da estas entrevistas, diciendo que debería estar jugando, que se siente muy bien, eso ya lo había hecho con Vítor Pereira a principios de temporada”.

Pero eso no fue todo, ya que cuestionó el rendimiento de Arturo Vidal. “No juega a la pelota, es un fantasma en el césped de la leyenda que fue, ya no juega nada, sólo juega de atrás y de lado… y corto. El segundo volante como él, no marca a nadie, lo amonestan, arma un contraataque, la mejor noticia sería que Vidal regrese de Chile y pida que Flamengo lo libere para jugar en Colo-Colo, pero no lo hará”.

En esa misma línea, aseguró que los dichos del King son sólo para aumentar sus números. “Hoy en día, el mayor objetivo de Vidal es estar en equipos ganadores para aumentar su récord de títulos, ya ves, incluso sin jugar mucho, puede decir que es campeón de la Libertadores y la Copa do Brasil, puede decirlo en el plan de estudios. Ahora, no tiene nada más que aportar”.

Arturo Vidal tendrá mucho que definir una vez termine los amistosos con la selección chilena. El King no seguirá en el Flamengo en diciembre, pero algunos incluso piden su salida ahora, por lo que tendrá que sentarse a conversar con los dirigentes para ver cómo se acaba su aventura en Brasil.