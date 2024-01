"Si me lo pueden dar": Arturo Vidal pide la histórica camiseta 23 en su regreso a Colo Colo

Arturo Vidal realizó un streaming en su canal de Twitch donde aseguró que está muy cerca de llegar a Colo Colo para convertirse en el fichaje estrella del actual mercado de fichajes.

“Estamos avanzando con lo que quiero. No es fácil llegar a acuerdo, hay cosas que se deben ir afinando. Del 1 al 100, está a un 70%. Me van a retar Fernando, ja, ja”, contó por sus avances.

“Faltan algunos detalles. La firma pesa 20% y los otros 10% son detallitos y listo. No quiero que se aprovechen del otro lado”, agregó.

Camiseta histórica es su pedido

Trascendió hace algunos días que Arturo Vidal jugaría con la 32 esta temporada, debido a que el número 23 con el que saltó a la fama en el Monumental está ocupado por Ramiro González.

Sin embargo, en la transimisión dejó claro que ese no es su deseo. “Quiero el 23, el 32 no. Hay que hablar con el que tenga el 23 (Ramiro González). Si firmo tengo que hablar para ver si me lo puede dar. Ese es mi número, el 23”, contó.

Luego se le propuso que usara la 24, que deja libre Jordhy Thompson, por el año de su regreso. “Es buena idea, pero tengo mi historia con la 23, debo llevarla hasta el final. Sería difícil cambiar ese número”, confesó.

Finalmente indicó que “lo tiene un compañero y hay que tener respeto”, aunque la presión que empieza a sentir Ramiro González es enorme y tendrá que cederle el número a Vidal.

¿Cuándo se oficializa la llegada de Arturo Vidal a Colo Colo?

El King manifestó que este viernes puede ser el día en que firme su contrato con Colo Colo, el que se extenderá por dos años. De ser así, seguramente se unirá al plantel los últimos días de pretemporada en Uruguay el fin de semana.

Su debut podría ser el lunes ante Liverpool, aunque lo más probable es que sea en la Copa Viña el 31 de enero, ante Independiente del Valle.