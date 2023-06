El Flamengo de Arturo Vidal y Erick Pulgar sale a buscar su clasificación a octavos de final de Copa Libertadores recibiendo a Aucas. El cuadro dirigido por Jorge Sampaoli está a un paso de pasar a la próxima ronda del torneo internacional, pero en caso de enredarse en este partido podría darle la opción de clasificar a Ñublense.

¿Cuándo juegan Flamengo vs Aucas?

Flamengo recibe a Aucas este miércoles 28 de junio a las 20:00 horas de Chile en el Estadio Maracaná, en la ciudad de Río de Janeiro.

¿En qué canal ver en vivo por TV el duelo de Copa Libertadores?

Para ver a Arturo Vidal y Erick Pulgar enfrentando a Aucas deberás sintonizar ESPN 4 en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 4

VTR: 859 (HD)

DTV: 624 (SD)

ENTEL: 218 (HD)

CLARO: 177 (SD)

GTD/TELSUR: NO DISPOINIBLE

MOVISTAR: NO DISPOINIBLE

TU VES: 514 (SD)

ZAPPING: NO DISPOINIBLE

¿Dónde ver por streaming el encuentro de Vidal y Pulgar en la Copa?

El partido de Copa Libertadores será transmitido completamente en vivo de forma online y por streaming a través de Star+.

¿Qué necesita Flamengo para clasificar a octavos de final de Copa Libertadores?

El equipo de Arturo Vidal y Erick Pulgar aún no tiene asegurado un cupo en los octavos de final de la Copa Libertadores, sin embargo, con un empate en casa ante Aucas conseguirá la clasificación, mientras que con una victoria incluso podría pelear el primer lugar del grupo.

El equipo de Jorge Sampaoli suma 8 puntos en el Grupo A del torneo y disputa la clasificación a la próxima ronda con Ñublense, que marcha tercero con 5 unidades.

Si el Mengao llega a perder y los Diablos Rojos dan el batacazo y le ganan de visita a Racing, ambos equipos quedarían igualados con 8 puntos. Es ahí en donde entraría a correr la diferencia de gol, en la que actualmente el cuadro brasilero tiene +2, mientras que el equipo de Jaime García registra -3.

En palabras simples, si Ñublense quiere clasificar debe ganar por goleada y esperar que el Flamengo pierda por una amplia diferencia de local ante Aucas, que igualmente se ilusiona con quedar tercero del grupo y alcanzar un cupo a Copa Sudamericana.

Así va la tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores