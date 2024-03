Arturo Vidal dejó atrás los problemas físicos que lo tuvieron con problemas en los últimos días y jugó casi todos los minutos del triunfo de Colo Colo en Copa Libertadores 2024. El King estuvo presente en la victoria por 2 a 1 ante Sportivo Trinidense con el que el Cacique se metió en la fase de grupos.

Sin embargo, a pesar de quedarse en el terreno de juego hasta los 88′ minutos, su rendimiento no dejó del todo conforme a los históricos. En conversación con RedGol, varios de la familia alba se dividieron por el momento del bicampeón de América.

Hugo González fue uno de los que salió en defensa de Arturo Vidal y su rendimiento. “Criterioso, tratando de no perder balones y con cambios de frente. Trató de ayudar en la recuperación, estuvo bien, era un rival complejo y que metía en el medio”.

Sin embargo, para Jorge Contreras la visión es totalmente distinta. “Es parte del equipo, no encuentro que esté siendo un referente que desequilibre en el momento en que participa del juego del equipo. No logra agarrar todavía, pero sí hay que ser conscientes que no vamos a encontrar al mismo Vidal de antes”.

“Tenía un ritmo difícil de controlar porque iba a todas, peleaba balones y acertaba mucho más, sin ser alguien que arriesgara mucho, nunca fue técnicamente bueno pero sí viene siendo parte del equipo. Los jugadores lo buscan, pero no es tan decisivo a la hora de aportar todavía”, añadió.

José Luis Álvarez, Pelé, también le dedicó palabras al volante. “Me decepciona una vez más Arturo Vidal. Es muy displicente para jugar. Entiendo su edad y lo que quieran, pero es tan displicente… Ganamos con lo justo”.

No sólo Arturo Vidal: Carlos Palacios y Cristián Zavala en la mira de los históricos de Colo Colo

Además del momento de Arturo Vidal, los históricos de Colo Colo analizaron el presente de dos figuras: Carlos Palacios y Cristián Zavala. Jorge Contreras hizo un llamado a la Joya para que le saquen el jugo.

“Lo encuentro un jugador de momentos, que uno lo mira y puede ser un 10 pero necesita que le den libertad dentro de la línea ofensiva. Ahí es donde luce, porque tiene apariciones muy buenas, con jugadas que marcan su calidad, pero no es constante y ese es su problema”, lanzó. “En su caso, es un chico que todavía no logran sacarle todo el rendimiento. Tiene velocidad, es desequilibrante con espacio y siento que no le terminan de sacar el buen provecho a un jugador con sus características”, añadió.

A él se sumó Óscar Wirth, quien apuntó a Carlos Palacios para que sea más constante. “La idea es que tengan regularidad y con ello, transmitan al resto del plantel. Si haces una jugada buena y todos se dan cuenta, todos hablarán bien, pero un jugador bueno invita a jugar bien al equipo”.

Finalmente está José Luis Álvarez, quien le dedicó palabras a Cristián Zavala. “Se iluminó Zavala, que anda bien. Ese chico anda muy bien, le ha dado confianza a todos, pero atrás hay mucha displicencia. Se pudo ganar 4 a 1, pero se clasificó que es lo importante”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal en Colo Colo esta temporada?

Arturo Vidal llegó a Colo Colo y ya ha disputado un total de seis partidos oficiales en lo que va de temporada 2024. En ellos ha marcado un gol, no registra asistencias y alcanza los 477 minutos dentro del terreno de juego.

