El King no pierde el tiempo y, a la espera de conocer la nómina para la Copa América, se entrena con todo. Ricardo Gareca dará a conocer la lista en los próximos días.

La selección chilena comenzó sus trabajos pensando en el amistoso ante Paraguay con un gran ausente en sus filas. Arturo Vidal no entró en la convocatoria de Ricardo Gareca y tendrá que mirar por la televisión el choque de la Roja.

Sin embargo, las puertas del Equipo de Todos no están cerradas para el King. El Tigre todavía debe entregar la nómina definitiva para la Copa América 2024 y el volante espera meterse por los palos.

Y es que con el aumento de cupos, Ricardo Gareca todavía puede sumar más jugadores para ir a disputar el torneo. Ahí el bicampeón de América buscará hacerse un espacio y, para dejarlo en claro, se mostró entrenando con todo durante sus vacaciones.

Arturo Vidal se entrena con la mira puesta en la Copa América

Arturo Vidal no entró en la nómina de Ricardo Gareca para el amistoso ante Paraguay y, por ahora, se aleja de la Copa América. No obstante, el King no baja los brazos y hará todo lo posible por convencer al Tigre de que debe estar.

Arturo Vidal se entrena por su cuenta pensando en volver a la selección chilena. Foto: Instagram.

El mediocampista ha sido uno de los jugadores que han quedado al margen del proceso del nuevo DT del Equipo de Todos y no ha encontrado la forma de convencerlo. Su nivel ha ido al alza en Colo Colo, pero ni con ello parece tener el visto bueno del técnico.

Es por ello que luego de cerrar la primera rueda de la temporada con el Cacique y pensando en el aumento de cupos para la Copa América, Arturo Vidal da la pelea a su manera. Este martes el bicampeón de América se dejó ver entrenando en plena semana libre.

Mientras sus compañeros en Colo Colo disfrutan de un descanso antes de enfocarse en la Copa Chile, él no pierde el tiempo. A través de su cuenta de Instagram se mostró entrenando con todo a la espera de un posible llamado para volver.

Son los cupos extras que habrá en la Copa América lo que motivan al mediocampista a dar la pelea. Ricardo Gareca dejó en claro que debe revisar si los utilizará y el volante sólo ruega para que uno de ellos tenga su nombre.

Arturo Vidal no se quiere quedar abajo de la selección chilena y demuestra de todas las formas posibles que está para aportar. El Tigre tendrá la última palabra en los próximos días, donde dará a conocer a los elegidos para su primer gran desafío al mando de la Roja.

¿Debe estar Arturo Vidal en la Copa América? ¿Debe estar Arturo Vidal en la Copa América? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Tras el cierre de la primera rueda de la temporada, Arturo Vidal ha logrado disputar un total de 18 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha marcado cinco goles, no registra asistencias y llega a los 1.457 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo debuta Chile en la Copa América?

Chile tendrá un duro desafío en su aventura en la Copa América 2024. La Roja hará su debut el próximo 21 de junio a las 20:00 horas cuando enfrente a Perú.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.