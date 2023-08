Tras semanas de rumores de una posible vuelta de Arturo Vidal a Colo Colo, finalmente el King se quedó en Brasil y se unió al equipo de Luciano Arriagada, Athletico Paranaense. Probando la titularidad en su nuevo club, el oriundo de San Joaquín ha estado muy activo en redes sociales.

A través de una transmisión en su canal de Twitch, el histórico de la selección chilena respondió a las preguntas de su audiencia y soltó opiniones personales. La que más sorprendió a los seguidores fue sobre sus favoritos en el actual equipo del Cacique.

“A mí siempre me ha gustado Carlos Palacios, que ahora está haciendo goles y todo. Damián Pizarro me gusta porque es joven. Esteban Pavez, porque es una persona muy centrada, se entrena al máximo y siempre está ayudando a todo el mundo, porque es el capitán. Ellos tres me gustan mucho”, expresó el ex Bayern Múnich.

Además, los hinchas aprovecharon de sacarse las dudas sobre el eterno debate del retorno del Rey a Colo Colo, a lo que el centrocampista respondió con honestidad.

“La opción de Colo Colo siempre está, esa la tengo aquí conmigo siempre. No sé cuando, pero siempre está de mi parte”, manifestó Vidal sobre la opción de retornar al fútbol chileno.

Recordar que los albos tienen un partido crucial este domingo ante Universidad Católica por Copa Chile. En el Monumental se jugarán la vida por clasificar a las semifinales nacionales.

¿Cuándo juega Colo Colo con la UC?

Colo Colo enfrenta este domingo a Universidad Católica por la final de vuelta de la Zona Centro Norte de Copa Chile. El duelo está programado para las 15:00 horas en el estadio Monumental.

¿Cuándo juega Vidal y Paranaense?

Athletico Paranaense salta a la cancha nuevamente el lunes 12 de agosto para enfrentar a Goiás en la fecha 20 del Brasileirao. El duelo será a las 19:00 horas (hora chilena).