El Rey Arturo explicó su enojo por no estar en la selección chilena tras sus polémicas declaraciones de hace unas semanas y explica que no le faltó el respeto al actual plantel de La Roja.

Arturo Vidal salió a explicar su enojo con Ricardo Gareca y la selección chilena, asegurando que nunca habló mal de ningún jugador convocado por el Tigre para los partidos de La Roja contra Brasil y Colombia por eliminatorias al Mundial 2026.

Es que Gareca confirma que desde su llegada a Chile no tiene en sus planes a Vidal, y el King quería estar ante Brasil y Colombia. Así, el Rey Arturo estalló durante una conferencia de prensa de Colo Colo y manifestó que en La Roja no hay nadie mejor que él.

“Eso fue mentira, yo nunca hablé mal de los seleccionados y nunca voy a hablar mal de compañeros. Dije que habían muchos jugadores jóvenes y es difícil que te lleven a la selección y debutar contra Brasil y Colombia, dos selecciones entre las diez mejores del mundo”, dijo Vidal a través de una transmisión gamer por streaming.

Agregó que “no es fácil la presión, más el momento que se está viviendo. Pero todos los cabros que están ahí han estado conmigo y siempre los he aconsejado, les he ayudado y exigido que se preparen y entrenen porque en el futuro cuando no estemos nosotros ellos tienen que liderar la selección y llevar el nombre de Chile por todos lados”.

Vidal: jugadores jóvenes de La Roja y promesa a Colo Colo

“Pero nunca voy a hablar mal de ellos, la quisieron poner así. Yo dije que era difícil enfrentar a dos selecciones como Brasil y Colombia con jugadores jóvenes”, concluyó Vidal sobre el tema.

El King explica sus polémicas declaraciones en momento de furia.

Por otro lado y en el mismo streaming, Vidal le hizo una promesa a los hinchas del Cacique: “difícil querer irme, soy tan feliz en Colo Colo que ojalá esté acá por harto tiempo. Hasta que la gente quiera”, manifestó.

Arturo Vidal sentencia que “voy a prepararme de la misma forma para alargar mi carrera. Parezco de 20-22 años, aunque tengo más. Después quiero ser entrenador de fútbol”.

¿Cuándo juega la selección chilena contra Brasil?

Tras las derrotas de septiembre contra Argentina y Bolivia, La Roja recibe a Brasil este jueves 10 de octubre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional. El duelo es válido por la fecha 9 de las eliminatorias, previo a la visita contra Colombia el martes 15.