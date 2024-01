Arturo Vidal alista su regreso a Colo Colo en amistoso de la Roja Sub 23 contra Sifup

El amistoso de la Roja Sub 23 ante el equipo del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) fue un momento muy especial para Lucas Assadi, que cumplió un sueño, pero también lo fue para Arturo Vidal.

Y es que el King alista su tan anhelado regreso a Colo Colo después de 17 años jugando en Europa y Brasil, y para estar a tono de la exigencia que se requiere en los albos recientemente vio acción junto a la selección chilena juvenil.

Nicolás Córdova y sus pupilos preparan su participación en el Preolímpico de Venezuela, donde debutan el domingo 21 de enero ante Perú, y tras compartir una práctica con el Rey Arturo ahora saltaron juntos a la cancha.

Juan Pinto Durán fue el escenario donde Chile Sub 23 derrotó por 2-0 al Sifup, y en el terreno de juego los jóvenes valores del balompié criollo tuvieron de compañero al histórico mediocampista bicampeón de Copa América.

El duelo dirigido por el árbitro Matías Assadi, hermano de Lucas, acabó en triunfo de Chile por 2-0 con goles de Julián Alfaro (Magallanes) y de Leandro Hernández (Colo Colo). Y el King llamó la atención en la cancha.

Tras largo tiempo recuperándose de una lesión en la rodilla que lo llevó a ser operado, Arturo Vidal necesita recuperar ritmo para su tan esperada vuelta al Eterno Campeón jugó con la Roja Sub 23 en el triunfo ante el Sifup.

Revisa imágenes del amistoso de la Roja Sub 23 ante el Sifup:

“No vengo a retirarme”: el fuerte recado de Vidal a Colo Colo

Tras jugar el amistoso con la Roja Sub 23 ante el Sifup, el King fue consultado a su salida de Juan Pinto Durán por su vuelta al Estadio Monumental. Lejos de esquivar la pregunta, Vidal aprovechó para mandar un recado fuerte y claro.

“Ayer hablé un rato, pero de ahora en adelante vamos a conversar bien. Ojalá se llegue a acuerdo”, disparó de entrada el histórico volante nacional.

“No hablen más de mi edad o mis lesiones. Si vuelvo a Colo Colo es porque estoy a buen nivel”, le pidió Arturo a los medios de comunicación.

“Escuché que volvía porque estaba lesionado. Si vuelvo a Colo Colo es porque quiero dejarlo donde se merece en Sudamérica y hacer una buena imagen”, complementó Arturo Erasmo Vidal Pardo.

“No me comparen más con los que han vuelto a Chile, porque no es mi caso. No vengo a retirarme, vuelvo a ganar cosas con Colo Colo si es que se da”, concluyó.

¿Cuántos años jugó Arturo Vidal en Colo Colo?

El King debutó como futbolista profesional en 2005 con la camiseta del Cacique, y jugó en el club que lo formó hasta 2007 para irse al Bayer Leverkusen. En Macul jugó 56 partidos, donde anotó cinco goles y dio cinco asistencias, además de ganar el Apertura 2006, Clausura 2006 y Apertura 2007.

