El panel de Deportes en Agricultura le dio duro a Arturo Vidal luego de la explosión pública del King contra el árbitro del partido entre la selección chilena sub 23 y Argentina, con triunfo por 5-0 para la Albiceleste y temprana eliminación de La Roja en el Torneo Preolímpico.

Cristián Caamaño sostuvo que “es criticable su discurso, porque esto le llega a los jugadores. ¿Qué dice Vidal? ‘Nos están matando’. ¿Quién? ‘Los periodistas’. Al final terminamos siendo los culpables por una situación en la que él interpreta que no fue penal”.

Agrega que “si Córdova sale matando al árbitro, Vidal sale matando al árbitro, qué le queda al plantel. Instalan un relato interno. Si esa va a ser la autocrítica de Vidal en Colo Colo, preparémonos. Que se preparen los árbitros, ojo. Atentos”.

Por su parte, Patricio Yáñez manifestó que “este comentario yo lo borro porque estás desviando la atención de lo que pasó en la cancha. La gente puede pensar que esto pasó por el árbitro y no tuvo nada que ver, Y no, no, no. No corresponde”.

Guarello y “una pelotudez”

Asimismo, Juan Cristóbal Guarello expuso que “le faltó la Agenda 2030, para que le echara la culpa Vidal. Es una pelotudez, si no te cobran el penal pierdes igual 3-0”.

El King-Kong de la 92.1 FM sentenció que “si Chile hubiera sido un rival parejo y te cobran el penal, ya. Chile remató una sola vez al arco, fue una bolsa de pan amasado”.

Cabe recordar que Vidal disparó contra el árbitro venezolano, Alexis Herrera, quien ya había dirigido con polémica el duelo de Bolivia y Chile por eliminatorias a Qatar 2022 en La Paz y el encuentro por Copa Libertadores 2022 de Colo Colo ante River Plate.

“Este culiao siempre nos caga. Ladrón. Te faltó sólo celebrar el gol, hueón malo”, fueron los descargos del Rey Arturo contra el árbitro.

